Zaporijya Nükleer Santrali hedefte iddiası! Rusya ve Ukrayna birbirini suçluyor - Son Dakika
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Zaporijya Nükleer Santrali hedefte iddiası! Rusya ve Ukrayna birbirini suçluyor

05.07.2023 09:42

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın tam ortasında kalan Zaporijya Nükleer Santrali, bir kez daha gündemde. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın santrale patlayıcılar yerleştirdiğini iddia etti. Rusya kanadı ise bu gece Ukrayna ordusunun santrali vuracağını ileri sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirdiğini iddia etti. Dünyayı uyaran Zelenski, radyasyon tehlikesine dikkat çekti. Rusya kanadından yapılan açıklamada ise bugün Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santraline saldırı düzenleyeceği öne sürüldü.

RADYASYON TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın lideri Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Rusların kontrolünde bulunan nükleer santraldeki durumu değerlendirdi. Radyasyonun tüm dünya için bir tehdit olduğuna işaret eden Zelenski, nükleer santralin radyasyon tehdidinden tamamen korunması gerektiğinin altını çizdi.

"PATLAYICI MADDELER YERLEŞTİRDİLER"

Zelenski, devletlerin neler olup bittiğini ve kimin suçlanacağını tam olarak bilmek için istihbarat yeteneklerine sahip olduğuna değinerek, "Elimizdeki istihbarat bilgilerine göre, Rus ordusu, Zaporijya Nükleer Santrali'nin bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirmiştir." dedi.

Zaporijya Nükleer Santrali vurulacak iddiası! Rusya ve Ukrayna birbirini suçluyor

"TEK TEHLİKE KAYNAĞI RUSYA"

Muhtemelen Rusların santrale bir saldırı simüle etmek istediğini iddia eden Zelenski, "Belki de başka bir senaryoları var. Ancak her halükarda dünya, Zaporijya Nükleer Santrali için tek tehlike kaynağının Rusya olduğunu görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA: UKRAYNA BUGÜN NÜKLEER SANTRALE SALDIRI DÜZENLEYECEK

Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom'un Genel Müdür Danışmanı Renat Karaçaa ise Rossiya-24 televizyonu canlı yayınında yaptığı açıklamada, 5 Temmuz gecesi Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santraline saldırı düzenleyeceğini savundu.

"5 Temmuz'da gece saatlerinde Ukrayna silahlı kuvvetleri, uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırmaya çalışacak." diyen Karaçaa; "aynı zamanda Ukrayna'nın 3 Temmuz'da Güney Ukrayna nükleer santralinden çıkarılan radyoaktif atıklarla dolu bir mühimmatı uçaktan atmayı planladığını" öne sürdü.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Dünya Zaporijya Nükleer Santrali hedefte iddiası! Rusya ve Ukrayna birbirini suçluyor - Son Dakika


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