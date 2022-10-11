Kiev'in bombalanmasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama: Biden, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlamaya devam etme sözü verdi - Son Dakika
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Kiev'in bombalanmasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama: Biden, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlamaya devam etme sözü verdi

11.10.2022 09:37

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD Devlet Başkanı Biden ile telefonda yaptığı görüşme sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Biden, Ukrayna'ya modern hava savunma sistemleri dahil savunma için ihtiyaç duyduklarını sağlamaya devam etme sözünü verdi'' ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın dün sabah Kiev başta olmak üzere birçok kenti bombalamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

ABD'DEN DESTEK DEVAM EDECEK

Zelenski, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, Biden ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden'in, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde hava savunma sistemleri dahil Ukrayna'ya ihtiyaç duyduklarını sağlamaya devam etme sözünü verdiğini belirtti.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VERİLECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, Ukrayna'ya modern hava savunma sistemleri dahil savunma için ihtiyaç duyduklarını sağlamaya devam etme sözünü verdi" ifadelerine yer verilirkenBiden'in, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarını kınadığı aktarıldı.

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ABD FÜZELERİ SALDIRILARI ENGELLEDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy dünkü yapılan saldırılara ilişkin, "Rusya, bu sabah 75 füze fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi'' dedi. Bu saldırıların engellenmesinde ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği, karadan havaya füze sisteminin (NASAMS) etkili olduğu düşünülüyor.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kiev'in bombalanmasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama: Biden, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlamaya devam etme sözü verdi - Son Dakika
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