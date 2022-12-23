Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'yi ziyaret eden Ukrayna lideri Zelenski'ye küfür etti - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'yi ziyaret eden Ukrayna lideri Zelenski'ye küfür etti

23.12.2022 13:56

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD ziyaretine zehir zemberek sözlerle yüklenerek, "Zelenski, Batı'nın o... çocuğudur. Bu ziyaretin amacı belliydi." ifadelerini kullandı.

24 Şubat'tan bu yana Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın lideri Zelenski, önceki gün savaş boyunca ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi. ABD'ye gidip Joe Biden ile görüşen Zelenski, Rusya'nın da tepkisini çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenski ve ziyareti hakkında çok ağır sözler sarf etti.

ZELENSKİ'YE KÜFÜR ETTİ

Zelenski'nin ABD'deki görüşmelerinin Ukrayna ile ABD'nin barış istemediğini gösterdiğini söyleyen Zaharova, "Zelenski, Batılı bir o... çocuğu, ona her şeye izin veriyorlar. Bu ziyaretin amacı belliydi. Zelenski, yeniden maddi ve askeri yardım talep etmek için gitti. Hatta bu maddi destekten yararlanacak olanlar Zelenski'yi ABD'ye getirdi. Washington'daki görüşmeler ne Ukrayna ne de ABD'nin barış istediğini gösterdi. Onlar, çatışmaların sürmesinden yanadır." ifadelerini kullandı.

"TÜM HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Batı'nın Ukrayna'ya destek sağladığına dikkati çeken Zaharova, "Batı, Rusya ile uzun süreli bir yüzleşmeden yana. Batı'nın Kiev yönetimine sağladığı desteği bunu doğruluyor. Rus yönetiminin de belirttiği gibi, sahadaki durum ve ilgili gerçekler dikkate alınarak özel askeri operasyon kapsamındaki tüm hedeflere ulaşılacak." diye konuştu.

YORUMLAR
500
IEA Başkanı Birol: '2023 enerji sektörü için çok daha zor bir yıl olacak' IEA Başkanı Birol: '2023 enerji sektörü için çok daha zor bir yıl olacak' Rusya, Türkiye'de kurulacak gaz merkezine diğer ülkelerin de katılabileceğini bildirdi Rusya, Türkiye'de kurulacak gaz merkezine diğer ülkelerin de katılabileceğini bildirdi

Maria Zaharova, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'yi ziyaret eden Ukrayna lideri Zelenski'ye küfür etti - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Dünya Kupası'nda kadro dışı kalan ve Kamerun kampını terk eden kaleci Onana, 26 yaşında milli takımı bıraktı
13:43 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'yi ziyaret eden Ukrayna lideri Zelenski'ye küfür etti
13:39 İmamoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde iktidarı kızdıracak sözler: Planımız 2023'te iktidar olup bu kötülükten kurtulmak, 10 milyonlarca fark yiyecekler
13:37 MHP'li il başkanının Bahçeli'ye hediye ettiği fotoğraftaki Hitler detayı sosyal medyada dalga konusu oldu
12:29 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul için yeni konut projesini duyurdu! Evler, Arnavutköy'de 1 milyon metrekarelik alana inşa edilecek
12:17 Türk lirasını klozete atması sebebiyle 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen fenomen Mika Can Raun, yargı önüne çıktı
12:11 TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayan ve 7.5 yıl hapsi istenen TTB Başkanı Fincancı'dan savunma: Görüşüm kriminalize edilmeye çalışılmaktadır
12:14 Fas'ın Hakim Ziyech'ten gönülleri fetheden hareket! Dünya Kupası'ndan kazandığı 278 bin dolar primi ülkesindeki yoksul insanlara dağıttı
11:30 Sivas'ta önceki gün kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cansız bedeni arazide bulundu
16:11 Ankara'da tanımadığı kişilerin saldırısına uğrayıp ağır yaralanan müzisyen Mehmet Dudarık, taburcu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2022 14:44:52. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'yi ziyaret eden Ukrayna lideri Zelenski'ye küfür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement