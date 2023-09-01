Ukrayna Moskova yakınlarında bulunan bir füze fabrikasını vurdu

Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan, Rus füzeleri için elektronik malzemeler üreten bir fabrikayı drone ile havaya uçurdu.

Kiev yaptığı açıklamada, Moskova yakınlarında bulunanTomilinsky Elektronik Fabrikası araştırma ve üretim tesisini drone ile vurulduğunu iddia etti.

Paylaşılan görüntülerde fabrikanın olduğu bölgede büyük bir yangın olduğu görünmesine rağmen Rusya fabrikanın ne kadar hasar gördüğü ile ilgili açıklama yapmadı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin daha önce, drone'un düşürüldüğünü ve hiçbir hasara neden olmadığını öne sürdü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, füze elektronik fabrikasındaki yangının bir drone'dan kaynaklandığını iddia etti. Ayrıca saldırının Ukrayna istihbaratı tarafından yapıldığını söyledi.

Ukrayna medya organı Pravda'ya konuşan bir kaynak, saldırının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve buna benzer saldırıların daha fazla olacağını söyledi.

'Bu GUR'un operasyonuydu, başarılıydı ve daha fazlası olacak,' dedi bir kaynak Ukrainskaya Pravda'ya göre.

Kremlin'in güçleri, son bir yıldaki savaşta Ukrayna'yı çok sayıda İran yapımı patlayan drone salvosuyla hedef aldı.