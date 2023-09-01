Ukrayna Moskova yakınlarında bulunan bir füze fabrikasını vurdu - Son Dakika

Ukrayna Moskova yakınlarında bulunan bir füze fabrikasını vurdu

Ukrayna Moskova yakınlarında bulunan bir füze fabrikasını vurdu
Son Güncelleme: 01.09.2023 14:42

Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki bir füze elektronik fabrikasını drone ile havaya uçurdu. Kiev, fabrikanın vurulduğunu ve yangın çıktığını iddia etti. Rusya ise hasar hakkında henüz açıklama yapmadı. Ukrayna, saldırının istihbaratları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti ve benzer saldırıların devam edeceğini söyledi. Bu olay, son yıllardaki drone saldırıları arasında yer alıyor.

Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan, Rus füzeleri için elektronik malzemeler üreten bir fabrikayı drone ile havaya uçurdu.

Ukrayna Moskova yakınlarında bulunan bir füze fabrikasını vurdu

Kiev yaptığı açıklamada, Moskova yakınlarında bulunanTomilinsky Elektronik Fabrikası araştırma ve üretim tesisini drone ile vurulduğunu iddia etti.

Paylaşılan görüntülerde fabrikanın olduğu bölgede büyük bir yangın olduğu görünmesine rağmen Rusya fabrikanın ne kadar hasar gördüğü ile ilgili açıklama yapmadı.

Ukrayna Moskova yakınlarında bulunan bir füze fabrikasını vurdu

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin daha önce, drone'un düşürüldüğünü ve hiçbir hasara neden olmadığını öne sürdü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, füze elektronik fabrikasındaki yangının bir drone'dan kaynaklandığını iddia etti. Ayrıca saldırının Ukrayna istihbaratı tarafından yapıldığını söyledi.

Ukrayna Moskova yakınlarında bulunan bir füze fabrikasını vurdu

Ukrayna medya organı Pravda'ya konuşan bir kaynak, saldırının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve buna benzer saldırıların daha fazla olacağını söyledi.

Ukrayna Moskova yakınlarında bulunan bir füze fabrikasını vurdu

'Bu GUR'un operasyonuydu, başarılıydı ve daha fazlası olacak,' dedi bir kaynak Ukrainskaya Pravda'ya göre.

Kremlin'in güçleri, son bir yıldaki savaşta Ukrayna'yı çok sayıda İran yapımı patlayan drone salvosuyla hedef aldı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Ukrayna Moskova yakınlarında bulunan bir füze fabrikasını vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Moskova yakınlarında bulunan bir füze fabrikasını vurdu - Son Dakika
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