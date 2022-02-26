Ukrayna'nın BM Temsilcisi: Rus askerlerinin cesetlerini annelerine göndermeden savaş bitmeyecek - Son Dakika

BM Güvenlik Konseyi, dün akşam Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kınanması teklifiyle toplandı. Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını veto etti. Konseydeki oylamada, karar tasarısına 11 "evet" çıkarken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı.

RUSYA'NIN OYU, KINAMAYI ENGELLEDİ

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi ve aynı zamanda Güvenlik Konseyi'nin Rusya adına dönem başkanlığını yürüten Vassily Nebizia kullandığı "hayır" oyuyla, toplantıda Ukrayna'ya yönelik mevcut Rus saldırısını kınayan bir karar taslağının yayınlanması engellenmiş oldu.

SAYGI DURUŞU KRİZİ

Ukrayna Büyükelçisi oturumdaki ifadesinde, konsey üyesi devletlerin temsilcilerinden, Ukrayna'daki askeri operasyonlar sonucunda son iki gün içinde öldürülen sivil kurbanların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi. Rus Temsilci Nebizia, Ukraynalı mevkidaşını boykot ederek, saygı duruşunda bulunulması gerekenle arasında, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki sivil kurbanların da bulunması gerektiğini söyledi.

"BU TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETMEMELİSİNİZ"

Saygı duruşunun ardından Ukrayna büyükelçisi Rus meslektaşına hitaben, "Ülkeniz bu uluslararası örgütün tüzüğünü her gün ihlal ediyor ve bu toplantıya başkanlık etmemelisiniz. Devlet Başkanınız bugün Ukrayna ordusunun ülkemde iktidarı ele geçirmesini istedi.

"RUS ASKERLERİNİN CESETLERİNİ ANNELERİNE GÖNDERMEDEN SONA ERMEYECEK"

Senin sorunun ne? Delirdin mi? BM ilkelerine biraz saygı göster. Ülkeme karşı yürütülen bu savaş, binlerce Rus askerinin cesetleri Rusya'daki annelerine gönderilmeden sona ermeyecek." ifadesini kullandı." dedi.

RUS ELÇİ İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan Rus delege, ülkesinin 2014 yılında Ukrayna'da aşırı milliyetçilerin iktidarı ele geçirmesi olaylarını, işledikleri suçları ve Batı'nın onlara verdiği desteği görmezden geldiği için bugün karar taslağını reddettiğini ifade etti. Rus büyükelçi, "Ukrayna'daki mevcut rejim bir darbe sonucu iktidara geldi ve aynı zamanda ülkenin doğu bölgelerinde Donetsk ve Luhansk'ta savaş yürütüyor." dedi.

Nebizia, Ukraynalı mevkidaşının "Rus birliklerinin Ukrayna'da bir anaokulunu bombaladığı" iddiasıyla ilgili söylediklerinin doğru olmadığını savundu.