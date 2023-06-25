Ukrayna ordusu işgal altındaki topraklarını geri aldı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp darbe girişimi başlattı. Başlatılan isyan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğunda çözüldü. Putin ile Prigojin anlaşırken, Wagner birlikleri de geri çekilmeye başladı. Hakkındaki ceza davası düşen Wagner lideri, yapılan anlaşma gereği Belarus'a doğru yola çıktı.

ZELENSKİ RUSYA'DAKİ KRİZİ FIRSAT BİLDİ

Tüm dünyanın yakından takip ettiği krizi fırsat bilen Ukrayna Devlet Başkanı Ukrayna lideri Zelenski'den çarpıcı bir hamle geldi. 1 yılı aşkın süredir Rusya ile savaşan Ukrayna ordusu, Zelenski'nin talimatıyla işgal altındaki topraklarını geri aldı.

GELİŞMEYİ KOMUTAN TARNAVSKİY DUYURDU

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri "Tavriya" Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy, Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinin Krasnogorivka şehri yakınlarındaki toprakları işgalden kurtardığını bildirdi. Tarnavskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde başarı elde ettiğini belirtti.

"2014'TEN BERİ İŞGAL ATINDAYDI"

Ukrayna ordusunun ilerlemeye devam ettiğini savunan Tarnavskiy, "Tavriya yönünde savunma kuvvetlerimiz Donetsk bölgesinin Krasnogorivka şehri yakınlarında 2014 yılından bu yana işgal altında bulunan toprakları kurtardı" ifadesini kullandı.

"ASKERLERİMİZ MAHMUT YÖNÜNDE İLERLİYOR"

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğu cephesindeki durumu değerlendirdi. Ukrayna savunma kuvvetlerinin cephede Rus askerlerini imha etmeye devam ettiğini ileri süren Sırskiy, "Askerlerimiz Bahmut yönünde ilerliyor. Ayrıca Luhansk yönünde silahlı kuvvetlerimizin 45. topçu birliği, 63. mekanize birliğinin havadan keşif birimiyle iş birliğinde mükemmel bir çalışma sergiliyor. Düşman teçhizat kaybediyor" ifadesine yer verdi. Sırskiy, Ukrayna'nın tüm topraklarını kurtaracaklarını kaydetti.