Ukrayna ordusu işgal altındaki topraklarını geri aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ukrayna ordusu işgal altındaki topraklarını geri aldı

Ukrayna ordusu işgal altındaki topraklarını geri aldı

25.06.2023 07:59

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'un Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlaması sonrası başlayan kriz, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla çözüldü. Putin ile Prigojin anlaşırken, Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin talimatıyla Ukrayna ordusu işgal altındaki topraklarını geri aldı.

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp darbe girişimi başlattı. Başlatılan isyan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğunda çözüldü. Putin ile Prigojin anlaşırken, Wagner birlikleri de geri çekilmeye başladı. Hakkındaki ceza davası düşen Wagner lideri, yapılan anlaşma gereği Belarus'a doğru yola çıktı.

ZELENSKİ RUSYA'DAKİ KRİZİ FIRSAT BİLDİ

Tüm dünyanın yakından takip ettiği krizi fırsat bilen Ukrayna Devlet Başkanı Ukrayna lideri Zelenski'den çarpıcı bir hamle geldi. 1 yılı aşkın süredir Rusya ile savaşan Ukrayna ordusu, Zelenski'nin talimatıyla işgal altındaki topraklarını geri aldı.

GELİŞMEYİ KOMUTAN TARNAVSKİY DUYURDU

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri "Tavriya" Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy, Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinin Krasnogorivka şehri yakınlarındaki toprakları işgalden kurtardığını bildirdi. Tarnavskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde başarı elde ettiğini belirtti.

"2014'TEN BERİ İŞGAL ATINDAYDI"

Ukrayna ordusunun ilerlemeye devam ettiğini savunan Tarnavskiy, "Tavriya yönünde savunma kuvvetlerimiz Donetsk bölgesinin Krasnogorivka şehri yakınlarında 2014 yılından bu yana işgal altında bulunan toprakları kurtardı" ifadesini kullandı.

"ASKERLERİMİZ MAHMUT YÖNÜNDE İLERLİYOR"

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğu cephesindeki durumu değerlendirdi. Ukrayna savunma kuvvetlerinin cephede Rus askerlerini imha etmeye devam ettiğini ileri süren Sırskiy, "Askerlerimiz Bahmut yönünde ilerliyor. Ayrıca Luhansk yönünde silahlı kuvvetlerimizin 45. topçu birliği, 63. mekanize birliğinin havadan keşif birimiyle iş birliğinde mükemmel bir çalışma sergiliyor. Düşman teçhizat kaybediyor" ifadesine yer verdi. Sırskiy, Ukrayna'nın tüm topraklarını kurtaracaklarını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin Belarus'a gidecek" ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Savaş gücünden isyana: Wagner'in hikayesi Savaş gücünden isyana: Wagner'in hikayesi

Ukrayna, Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna ordusu işgal altındaki topraklarını geri aldı - Son Dakika


Son Dakika
07:59 Ukrayna ordusu işgal altındaki topraklarını geri aldı
07:55 Rusya'daki krizi fırsat bilen Ukrayna ordusu, 2014'ten beri işgal altındaki toprağını geri aldı
00:33 Denizli'de Eşini Rahatsız Eden Kişiyi Taşla Öldürdü
00:30 Yer: Denizli! Eşini rahatsız eden kişiyi, başını taşla ezerek öldürdü
00:27 Melek Mosso, Belediye Başkanı Tepe'nin sarılma isteğine imalı yanıt verdi
00:25 Melek Mosso'dan kendisine sarılmak isteyen başkana imalı yanıt
00:22 Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü ve Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurdu
00:17 Wagner grubu lideri Prigojin, Rostov'dan böyle ayrıldı
23:49 Ümit Özdağ: CHP, İYİ Parti'den bedel istemedi
23:47 Özdağ'dan Akşener'in "15 vekil" çıkışına yalanlama: "CHP'yi suçlayarak yolları ayıracağım" demişti, sözünü tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2023 08:05:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna ordusu işgal altındaki topraklarını geri aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement