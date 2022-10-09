Rusya intikamı sivillerden aldı! Gece boyunca füze yağdırdılar: 17 ölü 40 yaralı

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşta dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününde harekete geçen Ukrayna ordusu, Kırım ile Rusya'nın tek bağlantı noktası olan köprüyü bombaladı. Saldırıya ilişkin görüntüler gündemi sarsarken, Rusya ordusunun bu hamleye çok sert bir karşılık vereceği iddia edildi.

UKRAYNA'DAN GÖZDAĞI: BU SADECE BAŞLANGIÇ

Ukraynalı müzakereci ve iktidar partisi olan Ukrayna Halkın Hizmetkarı'nın Başkanı David Arakhamia patlama ile ilgili, "Rus kaçak inşaatı çökmeye ve alev almaya başladı. Nedeni basit, patlayıcı bir şey inşa ederseniz, er ya da geç patlayacak. Ve bu sadece başlangıç. Sonuçta, Rusya özellikle güvenilir inşaat konusunda başarılı değil" açıklamalarında bulundu.

RUSYA'DAN KARŞILIK GECİKMEDİ

Kırım Köprüsü'nün yıkılmasıyla küplere binen Rusya lideri Putin'in bu saldırıya nasıl karşılık vereceği dünyayı tedirgin etmeye devam ederken gece saatlerinde Rus ordusundan karşılık gecikmedi.

SABAHA KADAR ROKETLERLE VURDULAR

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde sivillerin yaşadığı konutlara gece boyunca roket saldırıları düzenleyen Rus ordusu, 17 kişiyi öldürdü, 40 kişiyi de yaraladı.

"SALDIRIDA 5 BİNA YIKILDI"

Zaporijya Belediye Başkan Vekili Anatolii Kurtiev saldırıyla ilgili olarak Telegram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Dün gece Zaporijya'ya düzenlenen roket saldırısı, şehrin özel konut sektörünün apartmanlarına ve sokaklarına zarar verdi. İlk raporlara göre, beş özel bina yıkıldı ve yaklaşık 40 kişi hasar gördü. Şu anda, 17 kişinin öldüğü biliniyor. Başsağlığı diliyorum."