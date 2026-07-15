Ukrayna Parlamentosu, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması\'nı Onayladı

Ukrayna parlamentosu, Türkiye ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasını (STA) 14 Temmuz'da onayladı.

Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'yı ziyaret ettiği 3 Şubat 2022'de Kiev'de imzalanmıştı.

Daha sonra Türkiye tarafından Ekim 2024'te onaylanmış, iki tarafın da iç onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna'nın STA'yı onaylamasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nda tarihi bir eşik daha aşıldı" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı, "Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinde yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır" dedi.

Bolat, anlaşma sayesinde ikili ticaretin yaklaşık %90'ının karşılıklı olarak serbestleşeceğini kaydetti ve "İhracatçılarımızın Ukrayna pazarındaki rekabet gücü güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

Ticaret bakanı, anlaşma ile birlikte iki ülke liderleri tarafından koyulan 10 milyar dolarlık ticaret hedefine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Türkiye ve Ukrayna'nın ticaret hacmi 2025'te yaklaşık 6,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Anlaşma ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesindeki bilgi notunda şu ifadeler yer alıyor:

"STA kapsamında, Ukrayna tarafından uygulanan gümrük vergilerinin bir kısmı anlaşmanın yürürlüğe girişi ile birlikte, diğer önemli bölümü de bir geçiş dönemi sonunda olmak üzere ihracatımızın önündeki gümrük vergisi yükü büyük ölçüde ortadan kalkmış olacaktır.

"Ayrıca, ülkemizce Ukrayna menşeli tarım ve sanayi ürünlerinin önemli bir bölümünde büyük ölçüde serbestleşme sağlanmıştır."

Fidan Kiev'e gidiyor

STA'nın Ukrayna parlamentosunda onaylanmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna'ya gideceği açıklandı.

Fidan, 13 Temmuz'da Paris'te düzenlenen Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılmıştı.

Fidan'ın yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von de Leyen ve bazı Avrupalı siyasetçiler de Kiev'i ziyaret edecek.

Üst düzey ziyaretler, Ukrayna'nın 15 Temmuz'da kutladığı "Devlet Günü" ve Kiev'de düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi sebebiyle gerçekleşiyor.

Dışişleri Bakanı'nın iki günlük Ukrayna seyahatinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski ve başka üst düzey yöneticilerle görüşmesi bekleniyor.

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