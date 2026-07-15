Ukrayna Parlamentosu, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Ukrayna Parlamentosu, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı Onayladı

Ukrayna Parlamentosu, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması\'nı Onayladı
15.07.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna parlamentosu, 3 Şubat 2022'de imzalanan ve Türkiye tarafından Ekim 2024'te onaylanan Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) 14 Temmuz'da kabul etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, anlaşmanın ikili ticareti yaklaşık %90 serbestleştireceğini ve 10 milyar dolarlık ticaret hedefine katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev'e gideceği açıklandı.

Ukrayna parlamentosu, Türkiye ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasını (STA) 14 Temmuz'da onayladı.

Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'yı ziyaret ettiği 3 Şubat 2022'de Kiev'de imzalanmıştı.

Daha sonra Türkiye tarafından Ekim 2024'te onaylanmış, iki tarafın da iç onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna'nın STA'yı onaylamasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nda tarihi bir eşik daha aşıldı" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı, "Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinde yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır" dedi.

Bolat, anlaşma sayesinde ikili ticaretin yaklaşık %90'ının karşılıklı olarak serbestleşeceğini kaydetti ve "İhracatçılarımızın Ukrayna pazarındaki rekabet gücü güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

Ticaret bakanı, anlaşma ile birlikte iki ülke liderleri tarafından koyulan 10 milyar dolarlık ticaret hedefine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Türkiye ve Ukrayna'nın ticaret hacmi 2025'te yaklaşık 6,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Anlaşma ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesindeki bilgi notunda şu ifadeler yer alıyor:

"STA kapsamında, Ukrayna tarafından uygulanan gümrük vergilerinin bir kısmı anlaşmanın yürürlüğe girişi ile birlikte, diğer önemli bölümü de bir geçiş dönemi sonunda olmak üzere ihracatımızın önündeki gümrük vergisi yükü büyük ölçüde ortadan kalkmış olacaktır.

"Ayrıca, ülkemizce Ukrayna menşeli tarım ve sanayi ürünlerinin önemli bir bölümünde büyük ölçüde serbestleşme sağlanmıştır."

Fidan Kiev'e gidiyor

STA'nın Ukrayna parlamentosunda onaylanmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna'ya gideceği açıklandı.

Fidan, 13 Temmuz'da Paris'te düzenlenen Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılmıştı.

Fidan'ın yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von de Leyen ve bazı Avrupalı siyasetçiler de Kiev'i ziyaret edecek.

Üst düzey ziyaretler, Ukrayna'nın 15 Temmuz'da kutladığı "Devlet Günü" ve Kiev'de düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi sebebiyle gerçekleşiyor.

Dışişleri Bakanı'nın iki günlük Ukrayna seyahatinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski ve başka üst düzey yöneticilerle görüşmesi bekleniyor.

İlgili haberler

Kaynak: BBC

Dış Politika, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Parlamentosu, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
Okan’a açık açık soruldu: Can Uzun’u mu, Bruno Fernandes’i mi istersin Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak

12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:34
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
10:07
Haluk Levent’in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
08:17
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 12:48:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Ukrayna Parlamentosu, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.