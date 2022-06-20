Ukrayna, Rusça kitaplara ve müziğe sınırlamalar getiriyor - Son Dakika
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Ukrayna, Rusça kitaplara ve müziğe sınırlamalar getiriyor

20.06.2022 14:38
Ukrayna, Rusça kitaplara ve müziğe sınırlamalar getiriyor

Ukrayna Parlamentosu, medyada ve kamusal alanlarda Rus müziğinin çalınmasına ve Rusça kitapların ithalatı ve basımına sınırlamalar getiren iki yasa tasarısını onayladı.

Ukrayna Parlamentosu, medyada ve kamusal alanlarda Rus müziğinin çalınmasına ve Rus edebiyatına sınırlamalar getiren iki yasa tasarısını onayladı. Parlamento'da 450 milletvekilinden 303'ünün oyuyla kabul edilen tasarıların yasalaşması için Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy tarafından onaylanmaları gerekiyor.

Müzikle ilgili kısıtlamalar öngören yasa tasarısı, Rus müziğini tamamen yasaklamıyor. Ancak 1991'den sonra Rusya vatandaşları tarafından üretilmiş ya da icra edilmiş eserleri kapsıyor.

Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine muhalif tutum takınan sanatçılar da yasak kapsamının dışında tutuluyor.

Diğer yasa tasarısı da Rus pasaportlarını bırakmadıkları ve Ukrayna vatandaşlığına geçmedikleri takdirde Rusya vatandaşları tarafından kitap basılmasını yasaklıyor.

Ayrıca Rusya, Belarus ve işgal altındaki Ukrayna topraklarında basılan kitapların ithalatına da yasak getiriliyor. Rusça kitapların başka ülkelerden ithalatı için de özel izin alınması şart koşuluyor.

Yasa tasarısı halihazırda basılmış Rusça kitaplarını kapsamıyor.

Ukrayna'nın doğusu ve güneyinde halkın önemli bir bölümünün ilk dili Rusça ve Rusya'yla tarihi bir bağları mevcut.

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandır Tkaçenko, yasa tasarılarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Tkaçenko, "Yasa tasarıları Ukraynalı sanatçıların kaliteli eserlerini mümkün olan en geniş kitleyle paylaşmalarını sağlamayı hedefliyor" diye konuştu.

Propagandaya karşı

Müzikle ilgili sınırlamalar getiren yasa tasarısı televizyonda, radyoda, toplu taşıma araçlarında, otellerde, restoranlarda, okullarda, sinema salonlarında ve diğer kamusal alanlarda Rus müziği çalınmasını belli koşullara bağlıyor.

Tasarıda yasakların "Ukrayna'da müzik yoluyla propaganda yapılmasına mani olacağı ve milli müzik eserlerinin kültürel sahada sesinin daha çok duyulmasını sağlayacağı" belirtildi.

Tasarıda öngörülen yasak, Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından sonra Rusya vatandaşı olan kişileri kapsıyor.

Yani yasak Çaykovski ve Şostakoviç gibi Rus bestekârları kapsamıyor.

Ukrayna savaşını kınayan sanatçılar da yasaktan muaf tutuluyor. Bunun için Ukrayna güvenlik birimlerine başvuruda bulunmaları, Ukrayna'nın birlik ve bütünlüğünü desteklediklerini ifade eden ve Rusya'nın işgalinin bir an önce son bulması çağrısında bulunan bir metni imzalamaları gerekiyor.

Yasa tasarısı kapsamında radyolarda çalınan Ukraynaca şarkıların oranının da yüzde 40'a çıkarılması öngörülüyor.

Radyolarda yapılan tartışma programlarının da yüzde 75'inin Ukraynaca dilinde olması hedefleniyor.

Moskova'nın izlerini silmek

Yasa tasarıları Ukrayna'nın yüz yıllar süren Moskova hükümranlığının izlerini üzerinden silmek için attığı adımların son halkası.

Moskova, Ukrayna'nın Ukraynaca dilini yüceltmek ve Rusça'nın kullanımını daraltmak için izlediği politikaların, ülkedeki Rusça konuşan kesimi baskı altına aldığını söylüyor.

Ukrayna'nın Rusça'ya karşı izlediği politikalar, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve ayrılıkçı Donbas bölgesindeki ayrılıkçılara Kremlin'in destek vermesi sonrası tırmanmış, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle daha da kapsamlı bir boyut almıştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yüzlerce mekan Rus izleri silinerek yeniden isimlendirildi.

Nisan ayında Ukrayna ve Rusya halklarının dostluğuna ithafen Sovyetler Birliği döneminde dikilmiş bir heykel de halkın alkışları ve tezahüratı eşliğinde yıkılmıştı.

2014'te de Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da gösteri düzenleyen milliyetçi bir grup, kent merkezindeki bir Lenin heykelini yıkmıştı.

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Kaynak: BBC

Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusça kitaplara ve müziğe sınırlamalar getiriyor - Son Dakika

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