Ukrayna Savaşı: 'Rusya saldırılarda yeni aşamaya hazırlanıyor' - Son Dakika
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BBC

Ukrayna Savaşı: 'Rusya saldırılarda yeni aşamaya hazırlanıyor'

17.07.2022 19:47

Ukraynalı bir askeri yetkili, Moskova'nın "tüm operasyonel alanlarda" askeri operasyonları artıracağı yönündeki açıklamasını, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısının bir sonraki aşamasına hazırlandığı şeklinde değerlendirdi.

Ukraynalı bir askeri yetkili, Moskova'nın "tüm operasyonel alanlarda" askeri operasyonları artıracağı yönündeki açıklamasını, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısının bir sonraki aşamasına hazırlandığı şeklinde değerlendirdi.

Reuters haber ajansı, Batı'nın uzun menzilli silah sevkiyatının savaşta Ukrayna'ya katkılarının görülmeye başlandığını, bu süreçte Rus roket ve füzeleriyle kentlerin vurulduğunu ve Kiev'in bu saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü bildirdiğini yazdı.

Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü Vadym Skibitskyi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu sadece havadan ve denizden yapılan füze saldırıları değil. Tüm temas hattı boyunca, tüm cephe hattı boyunca bombardıman görebiliyoruz. Taktik havacılık ve saldırı helikopterleri aktif olarak kullanılıyor" dedi.

Sözcü, "Açıkça görülüyor ki saldırının bir sonraki aşaması için hazırlıklar yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Donetsk'in doğu bölgesinde Ukrayna tarafından tutulan ve sembolik olarak önemli bir şehir olan Sloviansk'a yönelik bir saldırı için birliklerini yeniden toparladığını söyledi.

'Rusya Ukrayna'nın güneyinde savunmasını tahkim ediyor'

İngiltere Savunma Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, Kiev'in Rus güçlerini püskürtme vaatleri karşısında Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde işgal ettiği bölgelerde savunmasını tahkim ettiğini söyledi.

Ukrayna, Perşembe gününden bu yana Rusya'nın kentsel alanlara yönelik bombardımanında en az 40 kişinin öldüğünü açıkladı.

Rusya, Ukrayna'yı askerden arındırmak ve milliyetçilerin kökünü kazımak için "özel bir askeri operasyon" düzenlediğini, Ukrayna'nın askeri altyapısını bozmak ve kendi güvenliğini korumak için yüksek hassasiyetli silahlar kullandığını söylüyor. Moskova, sivillerin hedef alındığını reddediyor.

Rus bakandan 'saldırıları yoğunlaştırma' emri

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın doğusuna ve Rusya'nın elinde tuttuğu diğer bölgelere yönelik Ukrayna saldırılarını önlemek için askeri birliklere operasyonları yoğunlaştırma emri verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Şoygu, Kiev'in sivil altyapıyı ya da bölge sakinlerini vurabileceğini söyledi.

Şoygu'nun Cumartesi günü yaptığı açıklamalar, Kiev'in Batı tarafından tedarik edilen çoklu roket fırlatma sistemlerini kullanarak 30 Rus lojistik ve mühimmat merkezine gerçekleştirdiğini söylediği bir dizi saldırıya doğrudan bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna savunma bakanlığı sözcüsü, özellikle Amerikan yapımı HIMARS roket sistemleri kullanılarak yapılan bu saldırıların Rus tedarik zincirini olumsuz etkilediğini ve saldırı kapasitesini azalttığını söyledi.

Rusya destekli ayrılıkçılar, Ukrayna güçlerinin, Slovyansk'ın doğusundaki Alçevsk kentini Cumartesi günü bu roketlerle vurduğunu ve iki sivilin ölümüne ve önemli hasara yol açtığını söyledi.

Rus füzeleri Mikolayiv'i vurdu

Ukrayna'nın güneyinde sanayi kenti Mikolayiv'de bir altyapı tesisinin Rus füzeleriyle vurulduğu bildirildi.

Kentin Belediye Başkanı Oleksandr Senkeviç, can kaybı konusunda henüz net bilgi olmadığını söyledi.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ile Ukrayna'nın ana limanı Odessa arasında Karadeniz kıyısında yer alan Mikolayiv, Rus ordusunun Ukrayna'nın tüm Karadeniz kıyılarını ele geçirmeyi hedeflediğini ilan etmesi ardından son haftalarda düzenli olarak füze saldırılarına maruz kaldı.

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Kaynak: BBC

Ukrayna, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Savaşı: 'Rusya saldırılarda yeni aşamaya hazırlanıyor' - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: Ukrayna Savaşı: 'Rusya saldırılarda yeni aşamaya hazırlanıyor' - Son Dakika
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