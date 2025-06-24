Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
24.06.2025 22:09
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Haziran'da başlayan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamalarının devam ettiğini belirterek, güvenlik gerekçesiyle iptal edilen yurt dışı uçuşları ve kapalı hava sahalarını tek tek açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Haziran'da başlayan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İRAN VE İSRAİL 25 HAZİRAN'A KADAR UÇUŞA KAPALI

Güncel duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "13 Haziran'da başlayan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamaları devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, İran- Tahran uçuş bölgesinin 25 Haziran 10.30'a, İsrail- Tel Aviv'in de 25 Haziran 03.59'a kadar uçuşa kapalı olduğuna dikkati çekerek, hava yolu işletmelerinden Türk Hava Yollarının 2 uçağının geri çağırılarak İstanbul'a yönlendirildiğini, Kuveyt, Dammam, Bahreyn, Doha, Abu Dabi, Dubai ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini belirtti.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Umman hava sahasının kapalı olması nedeniyle Cakarta ve Denpasar çıkışlı iki uçuşun Bakü'ye yönlendirildiğini, yakıt ikmalinin ardından İstanbul'a devam ettiğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"An itibarıyla Körfez Bölgesi'ne uçuşlar normale dönmüş, İran, Irak ve Suriye uçuşları ise halen iptaldir. AJet'in Dubai, Dammam ve Sharjah seferleri, SunExpress'in Dubai, Beyrut ve Erbil seferleri, Pegasus'un Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi seferleri iptal edilmiştir. Bölgede operasyonları bulunan BBN, ACT, MGA, MNG, Freebird, Airanka, ULS, Southwind ve Corendon'a ait uçak ya da görevli personel bulunmamaktadır. Planlı iptaller ve rota değişiklikleriyle operasyonlar sürdürülmektedir. Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımız gelişmeleri yakından takip etmekte, seyahat güvenliği ve uçuş emniyeti için tüm önlemleri almaya devam etmektedir."

Bakan Uarloğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı - Son Dakika

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