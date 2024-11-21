Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri - Son Dakika
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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog karar sonrasında yaptığı açıklamada "Bu adalet için karanlık bir gün. İnsanlık için karanlık bir gün" ifadelerini kullandı.

21.11.2024 14:53  Güncelleme: 15:01
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetti. UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül 2024'te yargı yetkisine ilişkin sunduğu 2 itirazı oybirliğiyle reddetti.

SAVAŞ SUÇLARI VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten 20 Mayıs 2024'e kadar işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarına dair makul gerekçeler bulunduğuna hükmetti. Kararda, her iki şüphelinin Gazze'deki sivil halka yönelik gıda, su, ilaç, yakıt ve elektrik gibi yaşamsal malzemelerin ulaştırılmasını kasıtlı olarak engellediği belirtildi.

İNSANİ YARDIM ENGELLENDİ

Mahkeme, İsrail'in insani yardıma izin verdiği durumlarda bile bunun uluslararası toplumun baskısı veya ABD'nin talepleri sonucu gerçekleştiğini, yardımların hiçbir zaman Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye ulaşmadığını kaydetti. Kararda, tıbbi malzeme ve ilaçların, özellikle anestezi ilaçları ve cihazlarının Gazze'ye girişinin engellenmesi nedeniyle doktorların yaralılara ve çocuklara anestezi malzemeleri olmadan ameliyat yapmak zorunda kaldığı vurgulandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant.

SİVİL ÖLÜMLER

UCM, gıda, su, elektrik ve yakıt eksikliğinin Gazze'deki sivil nüfusun bir kısmının yok edilmesine yönelik koşulları oluşturduğunu, bunun çocuklar dahil sivillerin yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle ölümüne yol açtığını belirledi. Netanyahu ve Gallant'ın sivil üst düzey yöneticiler olarak, Gazze'deki sivil halka yönelik kasıtlı saldırıların önlenmesi için gerekli önlemleri almadıkları da kararda yer aldı.

TUTUKLAMA KARARININ UYGULANMASI NASIL OLACAK?

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, Roma Statüsü'nün 86 ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor. Statünün 89. maddesi uyarınca Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor.

Mahkemenin daha önce çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanmasında zorluklar yaşandı. Sudan'ın eski lideri Ömer el-Beşir hakkındaki tutuklama emri Güney Afrika ve Ürdün tarafından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki emir ise Moğolistan tarafından uygulanmadı. Bununla birlikte tutuklama emirleri, şüphelilerin seyahat özgürlüğünü pratikte kısıtlıyor. Nitekim Putin, hakkındaki tutuklama emri nedeniyle BRICS zirvesi için Güney Afrika'ya gitmekten kaçınmıştı.

Netanyahu ve Gallant'ın da Kanada, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç gibi ülkelerin yer aldığı ve çoğunluğu Avrupa Birliği, Afrika ve Asya ülkelerinden oluşan UCM'ye üye 124 ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalacağı belirtiliyor.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI: ADALET İÇİN KARANLIK BİR GÜN

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla ilgili paylaşım yaptı. Herzog "Bu adalet için karanlık bir gün. İnsanlık için karanlık bir gün" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi\'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

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Son Dakika Dünya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Mehmet Aydın:
    Hadi bakalım inşallah yakalanıp yargılanır. 98 6 Yanıtla
  • Seyfettin Akyol:
    Bu mahkemeyi takıyor mudur! Adam BM yi tanımadı! Dünya üç maymunu oynarken insanlar ölüyor! 85 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    O katil,i ancak ve ancak Türk istihbaratı paket yapar 63 11 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Oh iyi olmuş tuttuğunuz yerde anladınız siz onu 46 4 Yanıtla
  • Yılmaz Dölek:
    zahmet oldu ama bi sonuç çıkmaz 42 1 Yanıtla
  • Faruk Güney:
    hadi bakalım üzülenler olacaktır şimdi 36 2 Yanıtla
  • Enes Aydin:
    tamam gorursem ararim sizi 25 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    boş işler netanyahu gibi bir dünya liderinin kılına dokunamazlar adam yaşayan efsane. 0 14 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Bu haberi okuyarak yakalanacak sananlar ile Akp nin bu ülkeyi düzeleceğine inananlar aynı kişiler :) 7 3 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    maksat bisiler yapıyoruz işte yersen Türkiye de dahil 2 1 Yanıtla
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