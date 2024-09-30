USS Abraham Lincoln, Orta Doğu'daki Görevine Devam Edecek - Son Dakika
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Dünya

USS Abraham Lincoln, Orta Doğu'daki Görevine Devam Edecek

USS Abraham Lincoln, Orta Doğu\'daki Görevine Devam Edecek

ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin CENTCOM bölgesindeki görevini sürdürerek hava desteğini güçlendirecek.

30.09.2024 12:11
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin CENTCOM faaliyet bölgesindeki görevini sürdürmesine karar verildiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde savunma amaçlı hava destek kabiliyetlerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder dün düzenlenen basın toplantısında, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin CENTCOM faaliyet bölgesindeki görevini sürdürmesine karar verildiğini açıkladı. Açıklamada, "ABD, kısa süreli bildirimle güç konuşlandırma yeteneğini sürdürüyor. Savunma Bakanlığı, bölgede önemli miktarda kapasiteyi sürdürmeye ve gelişen güvenlik durumuna göre kuvvet duruşumuzu dinamik olarak ayarlamaya devam ediyor. Bakan, USS ABRAHAM LINCOLN Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun (CSG) USCENTCOM bölgesinde kalmasını ve USS Wasp Amfibi Hazırlık Grubu/Deniz Seferi Birimi'nin (ARG/MEU) Doğu Akdeniz'de faaliyet göstermeye devam etmesini emretti. Bu su üstünde duruş, F-22, F-15E, F-16 ve A-10 uçakları da dahil olmak üzere DoD'nin yükseltilmiş avcı ve saldırı filosu varlığıyla tamamlanıyor ve önümüzdeki günlerde savunma hava desteği yeteneklerimizi daha da güçlendireceğiz. Bakan ayrıca, çeşitli olasılıklara yanıt verme hazırlığımızı yükselterek ek ABD kuvvetlerinin konuşlandırılmaya hazır olma durumunu artırdı. ve DoD, bölgede faaliyet gösteren ABD kuvvetlerinin korunmasını sağlayarak Orta Doğu genelinde sağlam ve entegre hava savunma yeteneklerini sürdürüyor" denildi.

"İRAN'IN BÖLGEDEKİ EYLEMLERİNE KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Orta Doğu'daki gerilim hakkında değerlendirmelerde bulunduğunu ifade eden Ryder, İran'ın bölgedeki herhangi bir eyleminin ABD tarafından kovuşturulacağını belirtti. Ryder açıklamada, "Bakan Austin, hafta sonu boyunca ekibinden Orta Doğu'daki son gelişmeler hakkında güncellemeler aldı ve onlara rehberlik sağladı. Kendisi ve DoD liderleri, bölgedeki ABD vatandaşlarının ve güçlerinin korunmasına, İsrail'in savunulmasına ve caydırma ve diplomasi yoluyla durumun azaltılmasına odaklanmaya devam ediyor. Austin, ABD'nin İran ve İran destekli ortaklarının ve vekillerinin durumu istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğunu vurguladı. Austin, İran, ortakları veya vekillerinin bu anı bölgedeki Amerikan personelini veya çıkarlarını hedef almak için kullanması durumunda ABD'nin halkımızı savunmak için gerekli her türlü önlemi alacağını açıkça belirtti" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Abraham Lincoln, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya USS Abraham Lincoln, Orta Doğu'daki Görevine Devam Edecek - Son Dakika

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