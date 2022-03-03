Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir - Son Dakika
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Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir

03.03.2022 20:28

Ukrayna lideri Zelenski'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kameralar karşısına geçti. Önemli mesajlar veren Putin, "Bu büyük, çok uluslu bir halkın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Aynı zamanda Rusların ve Ukraynalıların tek halk olduğu kararından vazgeçmeyeceğim." ifadesine yer verdi.

Rusya- Ukrayna savaşının 8. gününde çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu.

AYAĞA KALKIP SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Putin canlı olarak ekranlara verilen açıklamasında, hayatını kaybeden askerler için de saygı duruşunda bulundu. Rusya Devlet Başkanı, önünü ilikleyerek ayağa kalktı. Putin, askerlerin anısına sessiz bir şekilde beklerken, saygı duruşunun ardından yerine oturarak konuşmasına devam etti.

"RUSYA VE UKRAYNA TEK HALK"

Putin, "15 tankı ve altı zırhlı araçları vardı. Düşmana saldırdılar ve onları yerle bir ettiler. Hiçbir can kaybı da olmadı burada. Bu büyük, çok uluslu bir halkın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Aynı zamanda Rusların ve Ukraynalıların tek halk olduğu kararından vazgeçmeyeceğim." diye konuştu.

"NEO-NAZİLERLE SAVAŞIYORUZ"

Putin'in açıklamalarından satır başları;

"Biz şu anda neo-nazilerle savaşıyoruz. Bunu görebilirsiniz zaten. Yabancılar var. Ortadoğu'dan bile gelen yabancı silahlı askerler var. Ve sivilleri insan kalkanı olarak kullanıyorlar. Her türlü zırhlı aracı yerleşim yerlerinde kullanıyorlar. Bu tam olarak gördüğümüz radikalleşmeye işaret ediyor. Daha fazla topu yerleşim yerlerinin yakınlarına yerleştiriyorlar. Hatta yabancı ülke sakinlerini de esir almış vaziyetteler. Binlerce öğrenci var Harkiv'de. Hepsini tren istasyonunda tutuyorlar. 3 binden fazla yabancı öğrenci var.

"SİVİLLERE KÖTÜ MUAMELE EDİYORLAR"

Ordumuz koridorlar açıyor tüm savaş bölgelerinde ve gerekli imkanları sağlıyoruz ki siviller, yabancı ülke vatandaşlarımı güvenli bir şekilde çıkabilsin. Milliyetçiler engelliyor bu çabamızı. Daha da kötüsü burada neo-naziler sivillere kötü muamele ediyor, sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Elimizde ses kayıtları var. Donetsk'te, Lugansk'ta. Bizim güçlerimiz ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, sivil kayıpları önlemek için. Buna Ukrayna halkı da dahildir.

ÖLENLERİN AİLELERİNE TAZMİNAT

Ölenlerin yakınlarına 7 milyon ruble vereceğiz ve maaşa bağlayacağız yakınlarını. Ayrıca tazminat ödeyeceğiz. Yaralılar da bu kapsama alınacak. Ukrayna'da subayla ve askerler Rusya için, Donbas halkının yaşama hakkı için çalışıyorlar. Bu yüzden kimse bizi tehdit edemez. Buna nükleer silahlar da dahil. Özel askeri harekât planladığımız gibi devam ediyor. Koyduğumuz tüm hedeflere ulaşıyoruz."

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Son Dakika Dünya Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir - Son Dakika


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