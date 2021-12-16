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Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor - Son Dakika

Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor

16.12.2021 11:57

Dünya genelinde başlatılan yeni akıma göre, insanlar evlerini hızla 1970 yılındaki gibi tasarlamaya başladı. Son olarak Yazar Corbyn Hanson Wittig de evini 1970 yılındaki modaya göre tasarladı ve evinden fotoğraflar paylaştı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte evler daha modern bir hal alırken, dünya genelinde başlatılan yeni bir akım bu durumu tam tersine çevirdi. Özellikle eskiye doğru bir özlem yaşayan insanlar, bu özlemlerini gidermek için çeşitli arayışlara girdi.

ESKİ EŞYA FURYASI PATLADI

Gerek ev eşyalarının maliyetlerinin yükselmesi gerekse de eski eşyaların yeniden moda olmasıyla birlikte çok sayıda insan, evlerini eski eşyalarla donatmaya başladı. İnsanlar özellikle 1970'li yıllardaki ev düzenlerini uygulamaya başladı.

1970'E GERİ DÖNDÜ

51 yaşındaki yazar Corbyn Hanson Wittig de evini 1970'li yıllara göre düzenleyen insanlar arasında. Yeni taşındığı eve kendi istediği gibi çekidüzen veren kadın, 70'li yıllardaki eşyalarla nostalji esintili bir ev oluşturdu.

ÇOK UCUZA MAL OLDU

Yazar Corbyn Hanson Wittig, eşyaların çok pahalı olmadığını da sözlerine ekledi. Buna göre evdeki eşyaların tümü, sadece bir kaç bin dolara mal oldu. Yazar, başka insanlara da evlerini bu şekilde düzenlemeleri tavsiyesinde bulundu.

"ZAMAN YOLCULUĞU GİBİ"

Fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, konu hakkındaki yorumlarını dile getirdi. Bazı kullanıcılar, söz konusu eve girmenin adeta zaman yolculuğu yapmak gibi olduğunu belirtti.

Yazar Wittig'in evinden bazı görüntüler:

Bu da yeni akım! İnsanlar hızla 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
Bu da yeni akım! İnsanlar hızla 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
Bu da yeni akım! İnsanlar hızla 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
Bu da yeni akım! İnsanlar hızla 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
Bu da yeni akım! İnsanlar hızla 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor - Son Dakika
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