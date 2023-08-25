Yevgeny Prigozhin'ın uçağına bomba yerleştirildiği ihtimali artıyor - Son Dakika

Yevgeny Prigozhin'ın uçağına bomba yerleştirildiği ihtimali artıyor

Yevgeny Prigozhin\'ın uçağına bomba yerleştirildiği ihtimali artıyor
Son Güncelleme: 25.08.2023 12:18

Yevgeny Prigozhin'ın uçağının düşmesiyle ilgili yeni ipuçları, özel jetin içine bir bomba yerleştirildiğini gösteriyor. Uçağın sahipleri olan Brezilya şirketi Embraer, uluslararası yaptırımlar nedeniyle uçağın herhangi bir onarımının yapılmadığını açıkladı. Hostesin teknik bir inceleme nedeniyle rötar olduğunu söylemesi, uçağın müdahale edilmiş olabileceği şüphelerini artırdı. Rus yetkililer, çarpışmanın kasıtlı bir patlamadan kaynaklandığı sonucuna varan bir ABD istihbarat değerlendirmesine rağmen, yüzeye karşı savunma füzesine işaret eden herhangi bir kanıt olmadığını belirtti. Batılı yetkililer, Prigozhin'in hedef alındığını ve olayın bir suikast komplosu olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Rusya çıkışı Baza, uçağın kuyruk bölümündeki tuvalet yakınındaki bir hizmet bölmesinin bomba gizlemek için ideal bir yer olduğunu belirtti.

Yevgeny Prigozhin'ın uçağının düşmesi ile ilgili ortaya çıkan yeni ipuçları, özel jetin içine bir bomba yerleştirildiğini gösteriyor. Uçağın sahipleri olan Brezilya şirketi Embraer, uçağın 2019'dan bu yana Rusya'da işletilen uçaklara parça veya destek sağlayan Batı üreticilerine uluslararası yaptırımların engel olmasından dolayıherhangi bir onarımının yapılmadığını açıkladı.

Yevgeny Prigozhin'ın uçağıyla ilgili yeni bulgular, uçağa bomba yerleştirildiği ihtimalini artırdı

Ancak, sorunlu uçakta bulunan on kişiden biri olan hostes, Moskova Şeremetyevo havaalanından kalkış öncesinde yakınlarına uçağın teknik bir inceleme nedeniyle rötar yaptığını söyledi. Bu da uçağın müdahale edilmiş olabileceği şüphelerini artırdı.

Prigozhin, Rus yetkilileri tarafından uçağın içinde bulunan 10 yolcudan biri olarak listelenmiştir. Uçak alev topuna dönüşerek tüm yolcuların ölümüne neden olmuştu. Ve dün gece, Vladimir Putin, 'başsağlığı dilemek' için yaklaşık 24 saat süren sessizliğini bozarak ölenlere başsağlığı diledi ve Prigozhin'i "hayatta ciddi hatalar yapan bir adam" olarak tanımladı.

Yevgeny Prigozhin'ın uçağıyla ilgili yeni bulgular, uçağa bomba yerleştirildiği ihtimalini artırdı

Önceden yapılan bir ABD istihbarat değerlendirmesinin, çarpışmanın kasıtlı bir patlamadan kaynaklandığı sonucuna vardı. Ancak Pentagon şu ana kadar yüzeye karşı savunma füzesine işaret eden herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.

Batılı yetkililer, Prigozhin'in büyük olasılıkla hedef alındığını belirtti ve uçakta gizlenmiş bir bombaya veya kasıtlı sabotaja işaret ederek, olayın bir suikast komplosu olup olmadığı konusunda Ryder yorum yapmaktan kaçındı.

Yevgeny Prigozhin'ın uçağıyla ilgili yeni bulgular, uçağa bomba yerleştirildiği ihtimalini artırdı

Ayrıca, Rusya çıkışı Baza, uçağın şemasını yayınlayarak, kanatların arkasındaki uçağın kuyruk bölümündeki tuvalet yakınında bulunan bir hizmet bölmesinin, bir bombayı gizlemek için ideal bir yer olduğuna dikkat çekti.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Yevgeny Prigozhin'ın uçağına bomba yerleştirildiği ihtimali artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yevgeny Prigozhin'ın uçağına bomba yerleştirildiği ihtimali artıyor - Son Dakika
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