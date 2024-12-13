Suriyeliler Hatay'dan Ülkelerine Dönüyor - Son Dakika
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Suriyeliler Hatay'dan Ülkelerine Dönüyor

Suriyeliler Hatay\'dan Ülkelerine Dönüyor

TÜRKİYE'deki Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçiş yapmaya devam ediyor.

13.12.2024 12:28  Güncelleme: 12:34
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TÜRKİYE'deki Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçiş yapmaya devam ediyor. Gümrük kapısında yıllardır görmediği babasına kavuşmak için bekleyen Suriyeli Türkmen Abdulaziz Çolak (32), "Babamı, annemi ve tüm ailemi çok özledim. Sabahtan bu yana beni sınırın diğer tarafında bekliyorlar. Türkiye'ye her şey için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra siz misafir olarak Türkiye'ye geleceksiniz, sizi gönlümüzde ağırlayacağız" dedi.

Suriye'de muhalif grupların 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü ele almasının ardından Türkiye'deki çok sayıda Suriyeli, ülkelerine dönmek için bu sabah da Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sınıra getirdiği mobil hizmet araçlarında kontrolden geçirilen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından jandarmanın önlem aldığı gümrük kapısına alındı. Eşleri, çocukları ve akrabalarıyla gümrük kapısından geçen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönmeye başladı.

'SİZİ GÖNLÜMÜZDE AĞIRLAYACAĞIZ'

Suriyeli Türkmen Abdulaziz Çolak, 2016'da Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Memleketimize, Hama'ya gidiyoruz. Babamı, annemi ve tüm ailemi çok özledim. Şimdi Esad gitti, artık burada kalmaya gerek yok. Orada evlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Babamı yıllardır görmüyorum. Sabahtan bu yana beni sınırın diğer tarafında bekliyorlar. Türkiye'ye her şey için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra siz misafir olarak Suriye'ye geleceksiniz, sizi gönlümüzde ağırlayacağız" diye konuştu.

'HERKES MEMLEKETİNE DÖNSÜN'

Savaş başladıktan sonra 2014'te Türkiye'ye gelen Sahir Muhammed (21) ise "Buraya geldiğimde 10 yaşındaydım, çocukluğum burada geçti. Allah'a çok şükür savaş bitti. Tüm Türklere selam olsun. Bize kapılarını açtılar. Bazı Arap ülkeleri bile kapılarını açmadı ancak Türkler bizi ağırladı. Suriyelilere çağrımdır; savaş bitti, artık herkes memleketine dönsün. Çok mutlu olduk. Bu savaş bizim çocukluğumuzu bitirdi. Savaş bitince o kadar mutlu olduk ki kutlamaları gördünüz. Bir hafta kutladık, şimdi dönüyoruz. Bu günü sabırla bekledik. Şimdi Halep'e dönüp, yıllardır görmediğim akrabalarıma sarılacağım" dedi.

'HERKESE TEŞEKKÜRLER'

Halep'e dönmek için kapıya gelen Ali Muhammed (31) de "13 yıl önce geldik, inşaatlarda çalıştım. Savaş bitti, şimdi evime dönüyorum. Türk milletine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükürler olsun. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkler ne zaman isterse, Suriye'de onları en güzel şekilde ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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