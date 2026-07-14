Yunanistan'dan Almanya'ya Uçan Ryanair Uçağında Korkunç Anlar - Son Dakika
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Yunanistan'dan Almanya'ya Uçan Ryanair Uçağında Korkunç Anlar

Yunanistan\'dan Almanya\'ya Uçan Ryanair Uçağında Korkunç Anlar
14.07.2026 14:31
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Yolcunun yarısı uçağın dışına sarkarak ölüm tehlikesi atlattı, eşinin yardım çabası yaşandı.

Ryanair'ın Yunanistan'dan Almanya'ya yapılan seferinde kırılan pencere nedeniyle ölüm tehlikesi atlatan yolcunun eşi, kocasının bacaklarını tuttuğu anları "vücudunun yarısı uçağın dışına sarkmıştı" diyerek anlattı.

Karovic çifti Selanik'ten Almanya'nın Memmingen kentine seyahat eden uçaktaydı.

Svetlana Grkovic, eşinin yaşadığı dehşeti Yunan kamu yayıncısı ERT'ye anlattı.

Eşinin "göğsüne kadar uçağın dışına çıktığını" ve yaklaşık iki dakika boyunca bu şekilde kaldığını söyledi.

Grkovic, Sırbistan merkezli Nova'ya verdiği röportajda, "Hiç düşünmeden bacaklarına sarıldım. O an aklımdan geçen tek şey, 'Öleceksek birlikte ölelim' oldu" dedi.

Grkovic, diğer iki yolcunun da yardımıyla eşini tekrar kabine çekebildiklerini söyledi. Eşinin bu sırada üç kez bilincini kaybettiğini belirtti.

'Ağır yaralı ve büyük bir şok içinde'

Grkovic'in anlattığına göre, uçağın motorunun bir parçası koparak eşinin yanındaki pencereye çarptı.

Camın kırılmasıyla birlikte kabinde ani basınç kaybı yaşandı. Diğer yolcular da büyük bir patlamaya benzeyen bir ses duyduklarını anlattı.

Aileye bilgi veren bir teknik danışman, olayın uçağın sağ motorundaki bir arızayla başladığını, kopan parçaların kabin penceresine çarparak camı parçaladığını ve bunun da ani kabin basıncı kaybına yol açtığını değerlendirdi.

Ancak bu tespit, soruşturmayı yürüten yetkililer tarafından henüz doğrulanmadı.

Yolcular daha önce yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Karovic'in emniyet kemerini çıkarmamış olmasının, diğer yolcuların onu içeride tutabilmesini sağladığını söylemişti.

Yolcular, başı ve omuzları uçağın dışına çıkmış olmasına rağmen kemerin onu tamamen dışarı savrulmaktan kurtardığını ifade etti.

Svetlana Grkovic, 61 yaşındaki eşinin "ağır yaralı ve büyük bir şok içinde" olduğunu söyledi.

"Benim için en önemlisi hayatta olması... Özellikle eli çok ağır yaralandı, ayrıca yanıkları var. Şu an iletişim kurabilecek durumda değil ve yaşananların tamamını hatırlamıyor" dedi.

Uçuş takip verilerine göre Ryanair uçağı havalandıktan yaklaşık 10 dakika sonra aniden 9 bin fit (yaklaşık 2 bin 700 metre) irtifa kaybetti.

Ryanair yaptığı açıklamada, 10 Temmuz Cuma sabahı Selanik'ten Memmingen'e gitmek üzere havalanan uçağın, "uçuş sırasında bir yolcu penceresinin yerinden çıkması" nedeniyle kalkıştan kısa süre sonra geri döndüğünü bildirdi.

İrlanda merkezli havayolu şirketi açıklamasında, "Uçak normal şekilde iniş yaptı ve yolcular terminale geri götürüldü. Bir yolcu sağlık yardımı talep etti ve Selanik'te kendisine tıbbi müdahale yapıldı" denildi.

Uçakta bulunan yolculardan Christina da Radio Thessaloniki'ye yaptığı açıklamada, "Hemen kabinde basınç kaybı olduğunu anladık. Herkes çığlık atıyordu. İlk anda birinin acil çıkış kapısını yanlışlıkla açtığını sandım" dedi.

Bir başka yolcu Sofia ise aynı radyoya yaptığı açıklamada, "Uçağın düşeceğini sandık. Basınç kaybı çok şiddetliydi. Nefes alamıyormuşuz gibi hissettik. Yaralanan adam kanıyordu ve büyük ihtimalle oksijen eksikliği ile yaşadığı şok nedeniyle birkaç kez bilincini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Olayı yaşayan uçağın, Ryanair'in iştiraki Malta Air tarafından işletilen 18 yıllık bir Boeing 737-800 olduğu belirtiliyor.

Selanik Havalimanı'nın işletmecisi Fraport Greece, olayın Yunanistan Hava ve Demiryolu Güvenliği Soruşturma Kurumu tarafından araştırıldığını açıkladı.

Yerel basına göre 61 yaşındaki Karovic hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Uçağın ABD üretimi Boeing 737-800 olması ve olayın Kuzey Makedonya hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle soruşturmaya çok sayıda uluslararası havacılık kurumu da destek veriyor.

Bunlar arasında Boeing, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) da bulunuyor.

Habere Nikos Papanikolaou da katkıda bulundu.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Yunanistan, Havacılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Almanya, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'dan Almanya'ya Uçan Ryanair Uçağında Korkunç Anlar - Son Dakika

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