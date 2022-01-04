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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Suudi mevkidaşına Türkiye şikayeti: 'Yunanistan savaş tehdidi altında' - Son Dakika
BBC

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Suudi mevkidaşına Türkiye şikayeti: 'Yunanistan savaş tehdidi altında'

04.01.2022 18:08
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Suudi mevkidaşına Türkiye şikayeti: 'Yunanistan savaş tehdidi altında'

udi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud, Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud, Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. İki bakanın görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda Dendias, Türkiye'ye yönelik şikayetlerde bulundu.

İki ülke arasında savunma, ekonomi, yatırım, kültürel ve uluslararası platformlarda ortak faaliyetleri içeren görüşmelerinin yanı sıra, iki bakanın Doğu Akdeniz ve Körfez ülkelerindeki son gelişmeleri de gözden geçirdikleri belirtiliyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın, Suudi mevkidaşı ile görüştükten sonra yaptığı açıklamalarda özellikle Türkiye'ye yönelik şikayetleri dikkat çekti.

Dendias, "Türkiye'nin bölgede bugüne dek görülmemiş derecede büyük boyutlar kazanan saldırgan bir siyaset izlediğinden" söz etti.

Dendias, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Yunan adalarının silahlardan arındırılmaması halinde bu adaların egemenliklerinin tartışılmaya açılması gerektiği" şeklindeki son açıklamalarını buna örnek gösterdi ve Türkiye'nin gerçekleri kasıtlı olarak saptırdığını öne sürdü.

"Yunanistan savaş tehdidi altındadır" ifadesini kullanan Dendias, "Yunan adaları karşısında en büyük çıkartma birlikleri konuşlandırılırken Türk yetkililerin Yunan adalarının savunma amaçlı silahlanmalarına karşı çıkması ve egemenliklerinden şüphe etmesi mantıksızlık örneğidir"dedi.

Yunan Bakan, "Türkiye her defasında uluslararası hukuk kurallarına saygılı olduğundan söz ediyorsa bunu kanıtlaması ve icraatte de göstermesi için bazı basit adımlar atabilir… Mesela, Yunanistan'a yönelik 'casus belli' (savaş nedeni) tehdidini kaldırmasını ve Libya ile imzaladığı hukuksuz deniz yetki alanları memorandumunu iptal etmesini öneriyorum" diye konuştu.

Faysal bin Ferhan ise gerek Yunanistan gerekse Suudi Arabistan'ın bölgede barış ve istikrarın korunması amacıyla uluslararası hukuka saygı gösterdiklerini söylemekle yetindi ve iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin sürdürülmesindeki yararlardan söz etti.

İlişkiler 2020'de başlatıldı

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2020 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de baş gösteren gerginlik ortamında başlatılmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Savunma Bakanı Nikos Panayoptopoulos'tan sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Faysal bin Ferhan da bir yıl içinde Atina'ya ikinci ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.

Geçtiğimiz yıl, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine ait birçok savaş uçağı Girit adasına gelerek Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla ortak tatbikatlar yapmış, bu uçaklardan bazılarının Girit adasında konuşlanmaya devam ettiği açıklanmıştı. Yunanistan ise Suudi Arabistan'ın talebi üzerine iki batarya Patriot füzesi satmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Suudi mevkidaşına Türkiye şikayeti: 'Yunanistan savaş tehdidi altında' - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Suudi mevkidaşına Türkiye şikayeti: 'Yunanistan savaş tehdidi altında' - Son Dakika
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