Yunanistan'ın Rodos Adasında Yangınlar Kontrol Altına Alınamıyor - Son Dakika
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Yunanistan'ın Rodos Adasında Yangınlar Kontrol Altına Alınamıyor

25.07.2023 21:09

Yunanistan'ın Rodos adasında sekizinci gününe yaklaşan yangınlarda ada topraklarının yüzde 10'unun yandığı tahmin ediliyor. Korfu ve Eğriboz adalarında da yangınlarla mücadele sürüyor. Rodos'ta 260 itfaiyecinin dokuz yangın söndürme uçağı ve iki helikopter eşliğinde sürdürdüğü mücadele sekizinci gününe yaklaştı. Ada'dan toplam 19 bin kişi tahliye edildi. Yunanistan'ın gözde tatil adalarından Rodos, yılda 1,5 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Turizm, Yunanistan'ın GSYİH'sinin yüzde 18'ini oluşturuyor.

Yunanistan'ın Rodos adasında sekizinci gününe yaklaşan yangınlarda ada topraklarının yüzde 10'unun yandığı tahmin ediliyor. Korfu ve Eğriboz adalarında da yangınlarla mücadele sürüyor. Alman haber ajansına konuşan bir itfaiye görevlisi, acil yardım çağrısı yaparak, "Acil yardıma ihtiyacımız var. Aksi takdirde yarına kadar Ada'nın güneyi tamamen yanıp kül olacak" dedi.

Yunanistan'ın Rodos Adasında Yangınlar Kontrol Altına Alınamıyor

ADANIN YÜZDE 10'U YANDI

Devlet televizyonu ERT, 150 kilometrekarelik bir alanın, yani Ada topraklarının yüzde 10'unun yandığının tahmin edildiğini bildirirken çevre kuruluşu WWF, sadece geçen hafta ülke genelinde 35 bin hektarlık alanın kül olduğunu açıkladı.

Yunanistan'ın Rodos Adasında Yangınlar Kontrol Altına Alınamıyor

19 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Rodos'ta 260 itfaiyecinin dokuz yangın söndürme uçağı ve iki helikopter eşliğinde sürdürdüğü mücadele sekizinci gününe yaklaştı. Ada'dan toplam 19 bin kişi tahliye edildi. Rodos Başsavcılığı, yangınların nasıl çıktığına ve yetkililerin yangına yeterince hazırlıklı olup olmadığına dair soruşturma başlattı.

Yunanistan'ın Rodos Adasında Yangınlar Kontrol Altına Alınamıyor

İTFAİYECİLERDEN ACİL DURUM ÇAĞRISI

Rodos'ta süren yangınlarla mücadele edilirken, Ada'nın güneydoğusundaki Vati köyü yakınında öğlen saatlerinde bir yangın daha çıktığı bildirildi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir itfaiye görevlisi, acil yardım çağrısı yaparak, "Acil yardıma ihtiyacımız var. Aksi takdirde yarına kadar Ada'nın güneyi tamamen yanıp kül olacak" dedi.

Yunanistan'ın gözde tatil adalarından Rodos, yılda 1,5 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Yangınlar nedeniyle hafta sonu boyunca yaklaşık 20 bin kişi evlerinden ve kaldıkları otellerden tahliye edildi. Pazartesi günü 2 binden fazla turistin uçakla ülkelerine döndüğü, tur operatörlerinin de adaya gelişleri iptal ettiği bildirildi. Turizm, Yunanistan'ın GSYİH'sinin yüzde 18'ini oluşturuyor.

Yunanistan'ın Rodos Adasında Yangınlar Kontrol Altına Alınamıyor

KOFU VE EĞRİBOZ'DA DA YANGINLAR SÜRÜYOR

Yunanistan'ın, Girit'in ardından ikinci büyük adası olan, Atina'nın doğusundaki Eğriboz'da da yangınla mücadele sürerken, bir yangın söndürme uçağı düştü. Yangın alanına su bıraktığı esnada burun üstü yamaca çakılarak infilak eden uçaktaki iki pilotun akıbetiyle ilgili henüz bir bilgi yok. Korfu adasında da Pazartesi günü 2 bin 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yunanistan'ın Rodos Adasında Yangınlar Kontrol Altına Alınamıyor

MİÇOTAKİS: DEVLET BÜYÜK BİR SINAMA İLE KARŞI KARŞIYA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, haftalardır süren aşırı sıcaklar ve art arda çıkan yangınlar nedeniyle devlet mekanizmasının büyük bir sınama ile karşı karşıya bulunduğunu belirterek önümüzdeki üç günün de zor geçeceğini, ancak Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların düşmesinin beklendiğini kaydetti.

Yunanistan'ın orta kesimlerinde sıcaklığın Çarşamba günü 44 dereceye, başkent Atina'da 41 dereceye çıkması bekleniyor. Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias da ekiplerin 12 gündür ülke çapında 500'ün üstünde yangına karşı mücadele verdiğini söyledi.

Kaynak: Deutsche Welle
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Son Dakika Dünya Yunanistan'ın Rodos Adasında Yangınlar Kontrol Altına Alınamıyor - Son Dakika


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