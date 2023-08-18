Yunanistan, Kıbrıs'taki Gerginlik Hakkında Bilgi Aldı - Son Dakika
BBC

Yunanistan, Kıbrıs'taki Gerginlik Hakkında Bilgi Aldı

Yunanistan, Kıbrıs\'taki Gerginlik Hakkında Bilgi Aldı
Son Güncelleme: 18.08.2023 21:29

Kıbrıs Adası'ndaki Pila bölgesindeki gerginlik, Yunanistan'da da yankı uyandırdı. Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Yunanistan Başbakanı'na bilgi verdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türklerinin BM Barış Gücü'ne yönelik saldırılarını kınadı. Yunan basını, olayların AB ve BM tarafından da kınandığını duyurdu.

Kıbrıs Adası’nda her iki topluma da açık yegane yer olan Pila bölgesindeki gerginlik Yunanistan’da da yankı uyandırdı.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides’in, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i telefonla arayarak ara bölgedeki olaylar konusunda ayrıntılı bilgi verdiği açıklandı.

Miçotakis Christodoulides görüşmesi için, Atina’dan “Kıbrıs Türklerinin BM Barış Gücü’ne yönelik kabul edilemez saldırılarının şiddetle kınandığı” ve “Atina’nın Kıbrıs ile birlikte anlayış birliği içinde gerekli bütün diplomatik girişimleri yapacağını” açıklaması yapıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlar vurgulandı:

“Kıbrıslı Türklerin bugün Pila’daki ara (tampon) bölgede yapılan yetkisiz yol yapımı çalışmalarını engellemeye çalışan BM Barış Gücü (UNFICYP) mensuplarına yönelik kabul edilemez saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

“Tampon bölge içinde oldu bitti eylemler, statükonun açıkça ihlal edilmesidir. BM Barış Gücü’ne saldırılması ise uluslararası hukuk kurallarına aldırmama anlamına gelmektedir.”

Bakanlık “gerginliği tırmandıracak her türlü faaliyetlerden kaçınılmalıdır” çağrısı da yaptı ve benzer eylemlerin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakereleri canlandırma uğraşlarına katkı yapmadığı savunuldu.

Yunanistan Dışişleri, “Uluslararası kuruluşlar ve hükümetler nezdinde gerekli girişimleri yapacaktır.” mesajı da verdi.

Yunan basını ise TV haber kanalları ve Radyo istasyonlarında ilk haber olarak duyuruldu.

Yunan yayın organları Pile’deki olayların yalnız Atina ve Kıbrıs Rum hükümeti tarafından değil; AB ve BM tarafından da şiddetle kınandığı haberlerinde yer ayırdı.

Ne oldu?

Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki barış gücü, BM denetimindeki tampon bölgede (Yeşil Hat) izinsiz olduğunu söylediği yol yapımı faaliyetini engellemeye çalışan Barış Gücü mensuplarının Kıbrıs Türk güvenlik güçleri tarafından tartaklandığını açıkladı.

Reuters ajansının görüntülerinde, Barış Gücü mensuplarının Kıbrıs Türk polis ve askeri üniformaları giyinmiş kişilerce itilip kakıldığı görülüyor.

Görüntülerde ayrıca BM'ye ait kamyonlar, beton engeller ve dikenli tellerin buldozerlerle yerinden kaldırıldığı da görülüyor.

BM misyonu perşembe günü Kıbrıs Türk yönetimine "BM tampon bölgesi içinde izinsiz inşaat faaliyetlerinden kaçınmaları" uyarısında bulunmuştu.

BM bunun ardından Cuma günü Türkçe Pile, Rumca Pyla olarak bilinen köyden başlayıp tampon bölgeden de geçen ve izinsiz olduğunu belirttiği yol inşaatını durdurmaya çalışan Barış Gücü mensuplarının saldırıya uğradığını duyurdu.

BM açıklamasında, "BM Barış Gücü'nün güvenliğine yönelik tehditler ve BM'ye ait malzemeye zarar verilmesi kabul edilemez" ifadesine yer verildi.

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'saldırı' olarak nitelediği olayı kınadı. Benzer bir kınama mesajı da ortak bir açıklama yapan İngiltere, Fransa ve ABD'den geldi.

Yol konusundaki gerginliğin odağındaki Pile köyü BM'nin yönetimindeki tampon bölge ya da yeşil hat üzerinde ve şu anda adada Rum ve Türk kökenli Kıbrıslıların birlikte yaşadığı tek köy.

Kaynak: BBC

Birleşmiş Milletler, Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan, Kıbrıs'taki Gerginlik Hakkında Bilgi Aldı - Son Dakika

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