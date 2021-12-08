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Yusaku Maezawa: Uzay yolculuğuna başlayan Japon milyarder - Son Dakika
BBC

Yusaku Maezawa: Uzay yolculuğuna başlayan Japon milyarder

08.12.2021 13:24
Yusaku Maezawa: Uzay yolculuğuna başlayan Japon milyarder

Japon iş insanı Yusaku Maezawa, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yaptığı yolculukla uzaya giden milyarderler arasına katıldı.

Japon iş insanı Yusaku Maezawa, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yaptığı yolculukla uzaya giden milyarderler arasına katıldı.

Maezawa'yı taşıyan Rus Soyuz roketi, Kazakistan'ın Baykonur Uzay üssü'nden fırlatıldı.

ISS'de 12 gün geçirmesi beklenen Maezawa, son yıllarda uzay istasyonunu ziyaret eden ilk uzay turisti oluyor.

Maezewa, 2023'te de Ay'a gitmeyi planlıyor.

Maezawa'ya Rus kozmonot Alexander Misurkin ile bu yolculuğu milyarderin YouTube kanalı için görüntüleyip yayınlayacak video prodüktörü Yozo Hirano eşlik ediyor.

Maezawa, yolculuk öncesinde yoğun bir eğitim programına tabi tutuldu.

Uçuş öncesinde basın toplantısı düzenleyen Maezawa, bu yolculuğu "hayalinin gerçekleşmesi" olarak niteledi.

3 Aralık'ta Twitter hesabından paylaştığı mesajında Maezawa, Soyuz roketindeki son kontrollerden görüntülere yer verdi.

Japon milyarder, uzayda olduğu süre içinde, halktan gelen önerilerle oluşturduğu listedeki 100 işi gerçekleştireceğini söyledi. Bunlar arasında, astronotların tanıtımı, ISS'de yaşam, golf oynamak, baloncuk üflemek gibi şeyler var.

Maezawa'nın uzay yolculuğunun 88 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor.

Daha önce de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzaya kısa bir yolculuk yapmış, İngiliz milyarder Richard Branson da bu yıl Dünya atmosferini aşarak uzayın kıyısına kadar gitmişti. Her iki milyarder de kendi şirketlerinin ürettiği roketlerle yolculuk yapmıştı.

Bateristlikten milyarderliğe

Eskiden bir punk rock grubunda baterist olan Maezawa, 1998'de nadir CD ve plaklar satan Start Today adlı bir şirket kurmuş, daha sonra moda dünyasına girmiş ve 30'lu yaşlarında milyarder olmuştu.

Forbes dergisinin en zenginler listesinde Maezawa, 1 milyar 900 milyon dolarlık serveti ile Japonya'nın en zengin 30'uncu milyarderi olarak yer alıyor.

Maezawa, 2019'da da Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Ay'ın etrafında uçacak roketinde ilk özel yolcu olacağı haberleriyle gündeme gelmişti.

"Sevgili Ay" adıyla yapılacak uçuş 2023 için planlandı. Maezawa, Mart'ta yaptığı bir açıklamayla halk arasından seçeceği 8 kişiyi de masraflarını kendisi karşılamak üzere götüreceğini duyurdu.

Maezawa geçen yıl da bu seyahatte kendisine eşlik edecek yeni bir sevgili arayışıyla ilgili bir belgesel yayımlamış, daha sonra da "karmaşık duygular" nedeniyle bu arayışına son verdiğini açıklamıştı.

Twitter'da para dağıtmasıyla da gündeme gelen Maezawa, uzay yolculuğundayken de benzer bir girişimde bulunacağını söyledi.

Rusya özel uzay yolculuklarına geri döndü

Maezawa'nın Çarşamba günü Rus Soyuz roketi ile yaptığı uzay yolculuğu, 10 yılı aşkın bir süre sonra ISS'ye yapılan ilk özel fonlu yolculuk.

Soyuz kapsülü, uzun yıllar boyunca ISS'ye ulaşmanın tek yoluydu. Rusya 2000'li yıllarda Amerikalı milyarder Denniz Tito ile uzaya ilk astronot olmayan turist taşımıştı.

Bu özel uzay programı 2010'da askıya alındı. Ancak daha sonra SpaceX gibi şirketlerle uzay turizmi yeniden gündeme gelince, Rusya özel müşterilere yeniden kapılarını açtı.

Rusya, film yönetmeni Klim Shipenko ile aktör Yulia Pereslid'i de bir filmin çekimleri için Ekim'de uzaya taşımıştı.

Yusaku Maezawa: Uzay yolculuğuna başlayan Japon milyarder
Yusaku Maezawa: Uzay yolculuğuna başlayan Japon milyarder

Uluslararası Uzay İstasyonu, Rusya, Japon, Uzay, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yusaku Maezawa: Uzay yolculuğuna başlayan Japon milyarder - Son Dakika Dünya

BBC

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