Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump\'tan ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin giydiği takım elbise için "İnanmıyorum, bayıldım" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşen zirvenin ardından bugün Beyaz Saray'da hareketli dakikalar yaşandı.

ZELENSKİ VE AVRUPA LİDERLERİ BEYAZ SARAY'DA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO, İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Beyaz Saray'a gitti.

ZELENSKİ'Yİ KAPIDA KARŞILADI

ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi kapıda karşılarken; iki lider arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Daha önce krize neden olan Zelenski'nin kıyafeti için Trump'ın yaptığı yorum ise dikkat çekti.

"İNANAMIYORUM, BAYILDIM"

Olaylı Trump-Zelenski zirvesinde giydiği kıyafet nedeniyle Trump'ın eleştirilerine maruz kalan Zelenski, bu kez takım elbise giydi. Trump'ın Zelenski'nin kıyafetine yorumu ise "İnanmıyorum, bayıldım" oldu. Zelenski ise Trump'a "Elimden gelenin en iyisi bu" diye yanıt verdi.

"BEN DE AYNISINI SÖYLEDİM"

Bir muhabir ise "Bu takım içinde harika görünüyorsunuz" diye takıldı. Trump'ın muhabirin ifadelerinin ardından "Ben de aynısı söyledim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Zelenski, mart ayında Oval Ofis'te Trump'la gergin geçen görüşmesinde takım elbise giymemiş; bu durum tartışma konusu olmuştu.

Görüşmede ilk olarak Başkan Trump, Zelenski hakkında, "Bugün çok şık görünüyor," diyerek iğnelemede bulunmuştu. Ardından gazeteci Brian Glenn, lidere neden hiç takım elbise giymediğini küçümser bir ifadeyle sormuş, Zelenski ise "Bu savaş bitince bir tane giyeceğim" diye yanıt vermişti.