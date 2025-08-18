Zelenski\'nin Trump\'la görüşmesinde giyeceği kıyafet merak konusu oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde ne giyeceği merak konusu oldu.

BEYAZ SARAY RAHATSIZ

Axios haber platformuna konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, marttaki Trump-Zelenski görüşmesinde tartışma konusu olan Zelenski'nin takım elbise giymemesinin ardından yeni toplantıdaki kıyafetine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yetkililer, Beyaz Saray görevlilerinin, Ukraynalılara Zelenski'nin Trump ile yapacağı görüşmede takım elbise giyip giymeyeceğini sorduklarını ileri sürdü.

TAKIM ELBİSE BENZERİ BİR KIYAFET GİYECEK

Zelenski'nin görüşmede hazirandaki NATO zirvesinde giydiği siyah ceket benzeri bir kıyafet giyeceğini belirten Ukraynalı bir yetkili, "Takım elbise benzeri bir kıyafet olacak ama tam takım elbise olmayacak." dedi.

"KRAVAT TAKSA HARİKA OLURDU"

ABD'li bir yetkili, Trump ile görüşmesinde Zelenski'nin takım elbise giymesinin "barış için iyi bir işaret olacağını" belirterek bunu yapmasını beklemediklerini, bir başka ABD'li yetkili ise "Kravat taksa harika olurdu ancak bunu beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

TRUMP, ZELENSKİ'NİN KIYAFETİYLE DALGA GEÇMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kıyafet tercihi mart ayında Beyaz Saray'a gerçekleştirdiği ziyarette de gündeme gelmişti. Trump, Beyaz Saray'ın girişinde Zelenski'yi karşıladığı sırada alaycı bir şekilde "Bugün çok şık giyinmişsin" demiş ve gülmüştü.

Oval Ofis'te yaşanan tartışmada da bir basın mensubu Zelenski'ye, "Neden takım elbise giymiyorsun? Bu ülkenin en üst düzey makamındasın ve takım elbise giymeyi mi reddediyorsun? Sadece görmek istiyorum, takım elbiseniz var mı?" diye sormuştu. Zelenski ise bu soruya, "Bu savaş bittikten sonra bir kostüm giyeceğim" yanıtını vermişti.