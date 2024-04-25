15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali - Son Dakika
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15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali

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Felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken Atakan Kayalar 10 yaşında gündeme gelmiş ve 'Filozof Atakan' olarak anılmıştı. Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın yıllar sonra son görüntüsü ortaya çıktı.

25.04.2024 11:01  Güncelleme: 11:06
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Bir dönem en çok konuşulan çocuk olan Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı. 10 yaşındayken 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan ve açıklamalarıyla gündeme gelen Atakan Kayalar, şimdilerde 15 yaşında. Atakan'ın, aradan geçen 5 yıldaki değişimi fotoğraf karelerine de yansıdı.

Türkiye, 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ı sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle tanıdı. Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden Atakan Kayalar, bir dönem internette en fazla araştırılan isimler arasında yer aldı. 250 kitap okuduğunu dile getiren Atakan Kayalar, küçük yaşta olmasına rağmen felsefe kitaplarına olan ilgisi ve söylemleri ile sosyal medyada 'Filozof Atakan' olarak anılmaya başlandı.

"TANINMAK İYİYDİ, GÜZELDİ"

Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan uzun süredir gözlerden uzaktaydı. 15 yaşına giren Atakan, popüler olduğu dönemde, "Birden ünlenince üzerimde bir yorgunluk oldu. Ama bu yorgunluğu kısa sürede attım. Tanınmak da kötü bir şey değil. İyiydi, güzeldi..." açıklamasında bulunmuştu.

İşte filozof Atakan'ın son hali;

15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali
15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali
15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali
15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali
15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali
15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali

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Son Dakika Eğitim 15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alperen Umut: Ne filozofu bildiğin ukala 0 0 Yanıtla

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