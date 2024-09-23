Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var - Son Dakika
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Eğitim

Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

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Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Türklerin okulları çok kötü durumdayken MEB, Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" iddiası kamuoyunda infiale neden oldu. Bazı haber sitelerinde de yer alan iddiayı yalanlayan İletişim Başkanlığı "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarında söz ettiği 30 bin temizlik personeli istihdamı, okullarda temizlik hizmetinin daha başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilecektir" açıklamasında bulundu.

23.09.2024 15:33  Güncelleme: 15:43
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Gazeteci Fatih Altaylı katıldığı internet yayınında "Türklerin okulları çok kötü durumdayken MEB, Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: İDDİALAR ASILSIZDIR

Altaylı'nın gündeme getirdiği iddia kısa sürede kamuoyunda infiale neden olurken İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama geldi. İletişim Başkanlığı'nın hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarında söz ettiği ilave 30 bin temizlik personeli istihdamı, MEB'e bağlı okullarda temizlik hizmetinin daha başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilecektir. Bahse konu personel alımının, "yabancı öğrencilerin okuduğu okullar için" yapılacağı iddiası asılsızdır.

"DAİMİ BİR KADRO TAHSİSİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bu alımın haricinde, AB fonlarıyla desteklenen PIKTES Projesi kapsamında yabancı uyruklu çocukların da eğitim gördüğü 29 ildeki okullarda kullanılmak şartıyla ve AB fonundan karşılanmak üzere 1 Ekim 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında 3 bin 117 Malzemesiz Genel Temizlik Personeli Hizmet Alımı yapılacaktır.

Proje kapsamındaki alım proje bazlı (süreli - 1 Ekim 2024 ile 31 Ocak 2025) bir alım olup daimi bir kadro tahsisi söz konusu değildir. Bakan Tekin'in bahsettiği 30 bin temizlik personeli alımının PIKTES Projesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu provoke etmek amacıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Altaylı\'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Milli Eğitim Bakanı, Fatih Altaylı, Yusuf Tekin, Politika, Gündem, Eğitim, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ciroo Mertenss:
    Yazıklar olsun MEB. hala mı onlara yatırım yapıyorsunuz. Hakkımız haram olsun 34 22 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    İletişim başkanlığı neyi yalanlıyorsa bilinki inkar ettiği şey doğrudur 27 16 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Şimdide okullar temizlik parası istiyorlar 26 8 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Aynı şey için bildiğin laf kalabalığınyapılmış ama inkar edilmemiş… benim anladığım bu ! 18 5 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Müdürler çaresız velilerden temizlik malzemesı istıyo ne dıyım okullardaki temizlık görevlisi öğretmenden çok alıyo boşuna okuyosun mudurlerın bıle sözu geçmiyo temizlık gorevlilerıne 8 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Dogru bırşey yok hep yalan ama okullar açıldı temizlık için ıki hafta neyı bekledınız 8 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Buda iyice bunadi yahu 4 2 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    demekki doğru 0 0 Yanıtla
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