BARÜ\'nün 18 akademisyeni Stanford listesinde yer aldı, 3\'ü Türkiye birincisi oldu

Bartın Üniversitesinden (BARÜ) 18 akademisyen, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer alırken 3 bilim insanı farklı araştırma alanlarında Türkiye birinciliği elde etti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Stanford Üniversitesi tarafından her yıl yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde bu yıl da önemli bir başarıya imza attı. "Yıllık Etki" ve "Kariyer Boyu Etki" olarak iki kategoride hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde BARÜ'den 18 akademisyen yer aldı. Dünyanın farklı üniversitelerinden akademisyenlerin bulunduğu listede üç akademisyen bilim alanlarında Türkiye birincisi oldu.

BARÜ, listeye giren akademisyen sayısıyla başarısını korudu

Araştırma alanlarında oluşturdukları bilimsel etkiyle BARÜ akademisyenleri, uluslararası ölçekte başarısını sürdürdü. 2020 yılında 2, 2021 yılında 6, 2022 yılında 8, 2023 yılında 11, 2024 yılında 14 ve 2025 yılında 18 akademisyenle listede yer alan BARÜ, bu yıl da 18 akademisyenin listeye girmesiyle küresel düzeydeki güçlü konumunu korudu.

Scopus verileri üzerinden hazırlanan listede bu yıl Türkiye'den 1.776 araştırmacı "Yıllık Etki" kategorisine, 1.479 araştırmacı ise "Kariyer Boyu Etki" kategorisine girdi. BARÜ kurum adresiyle listelerde yer alan akademisyenler ile güncel akademik kadroda bulunan bilim insanları değerlendirildiğinde 17 akademisyen "Yıllık Etki", 8'i ise "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde sıralandı. 7 akademisyen her iki listede de yer alma başarısı gösterdi.

Yıllık etki kategorisine BARÜ'den 17 akademisyen girdi

Araştırmacıların 2025 yılı içerisinde aldığı atıfların değerlendirildiği "Yıllık Etki" kategorisinde Prof. Dr. Osman Gençel Yapı ve İnşaat alanında Türkiye 1'incisi ve dünya 39'uncusu olarak önemli bir başarı elde etti. Prof. Dr. Şuayip Yüzbaşı Sayısal ve Hesaplamalı Matematik alanında Türkiye 1'incisi olurken dünya sıralamasında 99'uncu sırada yer aldı. İstatistik ve Olasılık alanında Prof. Dr. Emrah Altun Türkiye 2'ncisi ve dünya 316'ncısı, Genel Matematik alanında Prof. Dr. Mohammad Mursaleen ise Türkiye 4'üncüsü dünya 86'ncısı olarak listeye girdi.

Eğitim alanında Prof. Dr. Ramazan Yılmaz Türkiye 4'üncüsü ve dünya 212'ncisi, Prof. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz ise Türkiye 5'incisi ve dünya 323'üncüsü oldu. Fiziksel Kimya alanında Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran Türkiye 2'ncisi ve dünya 724'üncüsü olarak sıralandı. Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya alanında Doç. Dr. Parham Taslimi Türkiye 6'ncısı ve dünya 100'üncüsü olurken Prof. Dr. Dursun Kısa Türkiye 47'ncisi ve dünya 2.164'üncüsü olarak listede yer aldı.

Uygulamalı Fizik alanında Prof. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı Türkiye 4'üncüsü ve dünya 880'incisi oldu. Aynı alanda Doç. Dr. Yasin Özgürlük Türkiye 9'uncusu ve dünya 1.461'incisi, Prof. Dr. Azmi Erdoğan ise Türkiye 15'incisi ve dünya 2.227'ncisi olarak sıralandı. Ormancılık alanında Prof. Dr. Ahmet Can Türkiye 6'ncısı ve dünya 597'ncisi olurken, Malzeme Bilimleri alanında Doç. Dr. Derviş Özkan Türkiye 40'ıncısı ve dünya 3.294'üncüsü olarak listeye girdi.

Enerji alanında Doç. Dr. Hasan Hüseyin Çoban Türkiye 86'ncısı ve dünya 3.899'uncusu, Prof. Dr. Abid Ustaoğlu Türkiye 85'incisi ve dünya 3.881'incisi, Prof. Dr. Ali Yaraş ise Türkiye 143'üncüsü ve dünya 6.379'uncusu olarak BARÜ'yü temsil etti.

Kariyer boyu etki kategorisinde 8 akademisyen

BARÜ'den 8 akademisyen ise bilimsel çalışmalarının 2025 yılı sonuna kadar biriken atıf etkisiyle "Kariyer Boyu Etki" kategorisine girdi. Fiziksel Kimya alanında Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran Türkiye 1'incisi ve dünya 315'incisi oldu. Yapı ve İnşaat alanında Prof. Dr. Osman Gençel Türkiye 3'üncüsü ve dünya 113'üncüsü olarak sıralandı. Sayısal ve Hesaplamalı Matematik alanında Prof. Dr. Şuayip Yüzbaşı Türkiye 3'üncüsü ve dünya 198'incisi olurken Genel Matematik alanında Prof. Dr. Mohammad Mursaleen Türkiye 3'üncüsü dünya 145'incisi olarak listeye girdi.

Eğitim alanında Prof. Dr. Ramazan Yılmaz Türkiye 5'incisi ve dünya 974'üncüsü, Prof. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz ise Türkiye 8'incisi ve dünya 2.072'ncisi oldu. Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya alanında Doç. Dr. Parham Taslimi Türkiye 5'ncisi ve dünya 290'ıncısı olarak sıralandı. Enerji alanında Prof. Dr. Murat Rakap Türkiye 74'üncüsü ve dünya 3.467'ncisi oldu.

"Bilimsel üretkenliğimizin küresel ölçekte karşılık bulmasından gurur duyuyoruz."

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ'lü akademisyenlerin dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer almasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Akademisyenlerimizin nitelikli bilimsel çalışmaları ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte önemli başarılara imza atmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde 18 akademisyenimizin yer alması, üniversitemizin araştırma ve bilimsel üretim kapasitesinin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından son derece değerlidir. Farklı bilim alanlarında listede yer alan akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." dedi.