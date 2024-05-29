Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar - Son Dakika
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Eğitim

Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar

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Düzce'deki bir ortaokulda, 3 öğrenci, aynı okulda eğitim gören bir öğrenciyi tuvalette sıkıştırıp darp etti. Olayı cep telefonuyla kaydeden öğrenciler, görüntüleri arkadaşları arasında yaydı. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası okul yönetimi, durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve polise bildirdi. 3 öğrenci hakkında okuldan uzaklaştırma kararı verildi ve adli soruşturma başlatıldı. Darp edilen öğrencinin babası, "Okulda öğretmenler korkmuş artık müdahale edemiyorlar." ifadelerini kullandı.

29.05.2024 15:49
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Düzce'deki bir ortaokulda 3 öğrenci, aynı okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi U.C.'yi (13) tuvalette sıkıştırdı. İçlerinden biri U.C.'ye tokat atarken, diğer 2'si de o anları kaydetti. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası 3 öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasına karar verildi, haklarında adli işlem de başlatıldı.

Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar

OKUL TUVALETİNDE DARBEDİP KAYDA ALDILAR

Olay, dün Azmimilli Mahallesi'ndeki Azmimilli Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencileri M.U., C.B. ve K.Y., aynı okulda eğitim gören U.C.'yi okul tuvaletinde sıkıştırdı. M.U. isimli çocuk, "Bir daha Hasan'ın sevgilisine yazarsan var ya, özür dile" diyerek U.C.'ye tokat attı. M.U.'nun yanındaki arkadaşları C.B. ve K.Y. ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından darp görüntüsü, okuldaki arkadaşlar arasında yayıldı. Görüntünün ortaya çıkması sonrası okul yönetimi, durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile polise bildirdi. 3 çocuk hakkında okuldan uzaklaştırma kararı verildi, polis de adli soruşturma başlattı.

Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar

"ÖĞRETMENLER KORKMUŞ MÜDAHALE EDEMİYOR"

Z.C.'nin babası Volkan C., oğlunu darbeden 3 çocuktan şikayetçi oldu. Volkan C., oğlunun okulda güvende olmadığını ifade ederek, "Benim çocuğumu dün bu okulda darbettiler. 1 aydır da darbediyorlar. Çocuklar arasında kavga diye ben konuya dahil olmak istemedim. Fakat bu olay 1 aydır yaşanıyor. Dün de videoların çekildiğini gördük. Benim çocuğumu tuvalete sokuyor, videolar da var zaten. Okulda öğretmenler korkmuş artık müdahale edemiyorlar. Şikayet ediyoruz, 'Bunlar pislik zaten biz de bezdik', diyorlar. Benim çocuğum güvende değil. Tüm yetkililerden konuyla alakalı yardım istiyoruz" dedi.

Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar
Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Çocuk, Düzce, Hukuk, Çocuk, 3.Sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar - Son Dakika

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