EduTalks etkinliği 25 Aralık'ta İstanbul Medipol Üniversitesi'nde
Eğitim

EduTalks etkinliği 25 Aralık'ta İstanbul Medipol Üniversitesi'nde

EduTalks etkinliği 25 Aralık\'ta İstanbul Medipol Üniversitesi\'nde
24.12.2025 17:43
Branding Türkiye ve 1Fikir1Marka partnerliğiyle hazırlanan ve "Üniversite Buluşmaları" ana temasına sahip olan EduTalks etkinlik serisinin beşincisi 25 Aralık'ta İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında sektör profesyonelleri, uzmanlar ve yöneticiler ile üniversite öğrencileri ve girişimciler buluşacak.

Bütünleşik Pazarlama Mecrası Branding Türkiye ile Deneyimsel Pazarlama Ajansı 1Fikir1Marka partnerliğiyle hayata geçirilen ve "Üniversite Buluşmaları" ana temasına sahip olan EduTalks etkinlik serisinin beşincisi İstanbul Medipol Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

EDUTALKS ETKİNLİĞİ 25 ARALIK'TA

Bütünleşik pazarlama çatı kavramının içerisinde yer alan 100+ olgu, kavram ve konuya dair fikir, fayda ve farkındalık odaklı üniversite etkinlikleri düzenleme ve bu bağlamda topluluk oluşturma misyonuyla kurulan EduTalks'ın 5.'si İstanbul Medipol Üniversitesi'nde düzenlenecek!

25 Aralık 2025 tarihindeki etkinlikte alanında uzman isimler konferans ve panel aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. Ayrıca bir startup tarafından girişim sunumu yapılacak. Son kısımda ise serbest networking olacak.

EDUTALKS KONUŞMACILARI

Üniversiteli gençlere iş dünyasına dair bilişsel farkındalık kazandırmayı hedefleyen bir vizyona sahip olan EduTalks'ın 25 Aralık 2025 tarihindeki beşinci etkinliğinde konuşma yapacak olan isimler şöyle;

  • Mürsel Ferhat Sağlam (Branding Türkiye – Kurucu)
  • Ercan Ulusoy (1Fikir1Marka – Kurucu)
  • Yusuf Balık (Baykar – UI/UX Takım Lideri)
  • Ufuk Batum (Girişim Ligi – Kurucu, Mentor)
  • Ferdi Şenol (Kibi Türkiye – Kurucu)
Konferans, panel, girişim sunumu ve networking olmak üzere 4 kısımdan oluşan EduTalks: Üniversite Buluşmaları etkinliğinin beşincisinde ayrıca Türkiye'nin öncü markaları fuaye alanında ziyaretçilerle etkileşim kuracak.

KATILIMCI PROFİLİ

Üniversite öğrencilerinin genel katılımın açık olan EduTalks etkinliklerine başta İletişim Fakültesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı önlisans, lisans ve lisansüstü bölümlerinde (Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü, Girişimcilik Bölümü, İşletme Bölümü, Pazarlama Bölümü, İktisat Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü vb.) öğrenim gören öğrenciler olmak üzere marka yönetimi, iletişim, pazarlama, girişimcilik, dijital markalaşma, kurumsal iletişim, içerik pazarlaması, marka iletişimi, yapay zeka, dijital pazarlama alanlarına ilgi duyan tüm üniversiteliler ve girişimciler katılabilir.

EKOSİSTEM DESTEKLİYOR

Ekosistem paydaşları tarafından desteklenen EduTalks'ın 5. etkinliğine İstanbul Medipol Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda; Branding Türkiye ve1Fikir1Marka organizasyonuyla gerçekleşecek olan bu etkinliğin stratejik partneri İstanbul Medipol Üniversitesi olurken etkinliğin katılımcı firmaları ve destekleyenleri arasında Branding Line, BTM Tekmer, Kaave, Taze Baklava, Balarısı Doğal Bal, Reis Gıda, KIPS Türkiye, Helke Jewelry, Harezmi, PriFa, Branding Line Academy, Branding Türkiye Yayınları, Branding Line Yayınları yer aldı. 25 Aralık 2025'teki etkinliğin medya partnerleri arasında ise Haberler.com, BiHaber.tr, Medya Takip Merkezi, SonDakika.com, Franchise Market Türkiye, TeknoTalk, Hani Kurumsaldık, Haber Galerisi, Technologic, Medya Bilgi Rehberi, Startup Gazetesi, 6N Magazine, PR Atölye Dergisi, 9 Eylül Gazetesi, Branding Haber ve Marketing Haber yer aldı.

BİLGİ VE KAYIT

Etkinlik başta üniversite öğrencileri ve girişimciler olmak üzere genel katılıma açık olarak ve ÜCRETSİZ gerçekleşecek. Etkinlik sınırlı kontenjana sahip olduğu için kayıt zorunludur. Etkinliğe dair detaylar ve kayıt formu ise şöyle;

Tarih ve saat: 25 Aralık 2025 – 10.00 – 13.00

Mekan: İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüsü

Salon: Konferans Salonu

Adres: Göztepe Mah. Atatürk Cad. No: 40/16, 34815 Beykoz, İstanbul

Ulaşım: İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi Anadolu yakasında Beykoz ilçesi sınırları içerisindedir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden önceki Kavacık Kavşağında yer almakta ve toplu taşıma araçları güzergâhında bulunmaktadır. İstanbul Medipol Üniversitesi Haliç Yerleşkesi, İstanbul şehir merkezinde Fatih ilçesi sınırları içerisinde, Haliç'in batı yakasında Atatürk (Unkapanı) köprüsüne yakın noktada yer almaktadır. Şehrin her yerinden tek vasıta ile ulaşmak mümkündür. Yenikapı-Hacıosman (M2) metro hattı üzerindeki Haliç istasyonuna yürüme mesafesindedir.

Ücret: Etkinlik ücretsizdir.

  • Kayıt zorunludur.
  • Kontenjan sınırlıdır.

