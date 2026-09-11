Eğitim-Bir-Sen'den yeni dönem çağrısı, eğitim çalışanlarının sorunları çözülsün - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen'den yeni dönem çağrısı, eğitim çalışanlarının sorunları çözülsün

Eğitim-Bir-Sen\'den yeni dönem çağrısı, eğitim çalışanlarının sorunları çözülsün
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Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 14 Eylül 2026'da başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde eğitim çalışanlarının beklenti ve taleplerine dikkat çekti.

Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Okullarda 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim çalışanlarının beklenti ve taleplerine dikkat çekti. Eğitimin niteliğinin, eğitim çalışanlarının çalışma şartları ve özlük haklarından bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Miran, yeni eğitim-öğretim döneminin eğitim çalışanlarının kronikleşen sorunlarının çözüme kavuşturulduğu bir yıl olması çağrısında bulundu.

Eğitim sisteminin başarısının yalnızca müfredat, sınav ve akademik göstergeler üzerinden değerlendirilemeyeceğini ifade eden Miran, okulların fiziki şartlarından öğretmenlerin özlük haklarına, yardımcı personel ihtiyacından okul yöneticilerinin karşı karşıya kaldığı sorunlara kadar geniş bir alanda iyileştirmeye ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Miran, "Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü, eğitimin sorunlarının çözümünün ayrılmaz bir parçasıdır" anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini belirterek, eğitim çalışanlarının emeğinin karşılığını aldığı, çalışma barışının güçlendirildiği ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının zamanında karşılandığı bir dönemin önemine vurgu yaptı.

"Eğitim çalışanlarının emeği gözetilmeli"

Yeni eğitim-öğretim yılına girerken eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Miran, ücret ve özlük haklarında yaşanan kayıpların telafi edilmesinin çalışma motivasyonu ve eğitim hizmetinin niteliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Miran, eğitim çalışanlarının artan hayat pahalılığı karşısında gelir kaybına uğramaması gerektiğini belirterek, emeğin değersizleştirilmediği, çalışanların alın terinin karşılığını aldığı ve kamu görevlilerinin ekonomik açıdan nefes alabildiği bir ücret politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Öğretmenlerin mesleki itibarının güçlendirilmesinin de yeni dönemin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini dile getiren Miran, öğretmenlerin asli görevlerine odaklanmasını engelleyen gereksiz iş ve işlemlerin azaltılması, eğitim çalışanlarının mesleki saygınlığını zedeleyen uygulamalardan kaçınılması çağrısında bulundu.

"Okulların ihtiyaçları doğrudan karşılanmalı"

Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının merkezi bütçeden yeterli ve doğrudan kaynak aktarımıyla karşılanması gerektiğini belirten Miran, okulların kendi imkanlarıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmasının doğru olmadığını söyledi.

Her okulun öğrenci sayısı, sınıf mevcudu, fiziki kapasitesi ve personel durumu dikkate alınarak ihtiyaca dayalı kaynak tahsis edilmesi gerektiğini ifade eden Miran, özellikle yardımcı personel ihtiyacının kalıcı biçimde çözüme kavuşturulmasının eğitim ortamının sağlıklı işleyişi açısından zorunlu olduğunu belirtti. Miran, "Okullar eğitim-öğretimin yapıldığı kurumlar olduğu kadar eğitim çalışanlarının da çalışma alanıdır. Bu alanların güvenli, temiz, düzenli ve eğitim faaliyetlerini destekleyecek imkanlara sahip olması gerekir. Bu vesile ile 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Yönetici ve çalışanların görev tanımları netleşmeli"

Eğitim kurumlarında görev yapan memur, hizmetli ve diğer çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının açık biçimde belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Miran, belirsiz görev tanımlarının çalışanlar üzerinde gereksiz bir yük oluşturduğunu söyledi.

Okul yöneticilerinin de önemli bir sorumluluğu omuzladığını ifade eden Miran, yöneticilerin mali, idari ve özlük haklarının iyileştirilmesi, karar alma süreçlerinde yetki ve sorumluluk dengesinin kurulması gerektiğini belirtti.

Miran, eğitim yönetiminde ehliyet, liyakat, adalet ve hakkaniyet ilkelerinin esas alınmasının eğitim sistemine duyulan güveni daha da güçlendireceğini dile getirdi.

"Öğretmenin asli görevi eğitimdir"

Öğretmenlerin asli görevinin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek olduğunu hatırlatan Miran, eğitim çalışanlarının mesai dışı ve asli görev alanı dışında kalan uygulamalarla gereksiz biçimde meşgul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen olarak eğitim çalışanlarının iş yükünü artıran, çalışma barışını zedeleyen ve çalışanları kurumlarıyla karşı karşıya getiren uygulamalara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Miran, çözümün çalışanların iradesini ve sahadaki gerçekliği dikkate alan bir anlayıştan geçtiğini ifade etti.

"Yeni dönem ortak akılla şekillenmeli"

Yeni eğitim-öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Miran, eğitim politikalarının sahadaki paydaşların görüşleri alınarak oluşturulması gerektiğini belirtti.

Miran, "Eğitim çalışanlarının görüşünün alınmadığı, sahadaki gerçekliğin dikkate alınmadığı hiçbir düzenleme kalıcı ve gerçekçi bir çözüm üretemez. Eğitim çalışanlarının beklentileri, talepleri ve önerileri dikkate alınmalı; sorunlar ötelenecek değil, çözülecek meseleler olarak görülmelidir" dedi.

Eğitim-Bir-Sen olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim çalışanlarının hakkını, emeğini ve itibarını korumaya devam edeceklerini vurgulayan Miran, 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılının başta öğretmenler olmak üzere tüm eğitim çalışanları, öğrenciler ve veliler açısından huzur, başarı ve kazanımların arttığı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Miran, eğitim camiasının yeni döneme büyük bir gayret ve sorumluluk duygusuyla hazırlandığını belirterek, "Eğitim çalışanlarının emeğine değer veren, sorunları görmezden gelmeyen ve çözüm iradesini ortaya koyan bir anlayışla eğitimde daha güçlü bir gelecek inşa edebiliriz" mesajını verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Eğitim-Bir-Sen'den yeni dönem çağrısı, eğitim çalışanlarının sorunları çözülsün - Son Dakika

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