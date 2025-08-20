Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak

Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
20.08.2025 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, 2025-2026 eğitim döneminde serbest kıyafet uygulamasına son vererek öğrenciler için okul kıyafetlerini zorunlu hale getirdi. Düzenleme öğretmenleri de kapsıyor; genelgede öğretmenlerin mesleğin saygınlığına ve toplumsal ahlaka uygun giyinmeleri istendi. Bu karar, sosyal medyada cesur kıyafetleriyle gündeme gelen Fidan öğretmeni akıllara getirdi.

Eylül ayında başlayacak eğitim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır uygulanan 'serbest kıyafet' uygulamasına son verme kararı aldı.

ÖĞRETMENLER DE KAPSAMA ALINDI

2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla her okul, öğrencileri için kendi belirlediği kıyafeti kullanmaya başlayacak. Okullarda yapılan kılık kıyafet değişikliği ise yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmayacak. Geçtiğimiz yıl MEB tarafından yayımlanan genelgede ilk kez öğretmenlerin kılık kıyafetlerinde kapsamlı değişikliğe gidilmiş ve yeni uygulama birçok çevreden tepki toplamıştı. Ağustos ayında okullara gönderdiği genelge ile söz konusu uygulamanın ufak değişikliklerle bu yıl da geçerli olacağını belirten MEB, öğretmenlerin nasıl giyinmesi gerektiğinin çerçevesini sınırladı.

MESLEĞİN SAYGINLIĞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

MEB, yayınladığı genelgede, kılık kıyafet kurallarının sadece bir formalite olmadığını, eğitimin kalitesine doğrudan etki eden unsurlar arasında yer aldığını vurguluyor. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve eğitim kurumlarının itibarı göz önünde bulundurularak yapılan bu düzenlemenin, tüm eğitim camiası tarafından ciddiyetle uygulanması gerektiği belirtiliyor. Eğitimcilerden, öğrencilere örnek olacak şekilde hareket etmeleri bekleniyor.

Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak

TOPLUMSAL AHLAKA UYGUN KIYAFETLER GİYİLECEK

Genelgede öğretmenlerden toplumsal ahlak kurallarına uygun, yapılan işin önemini ve ciddiyetini yansıtacak şekilde giyinmeleri istendi. Genelgede, kılık kıyafet düzenlemelerinin eğitim sürecine katkısına da dikkat çekiliyor. Öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının, mesleğin gerektirdiği ciddiyetle giyinmeleri, öğrenciler üzerinde olumlu bir etki bırakacak ve onların okul ortamına daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olacak. Bu düzenleme, öğrencilerin disiplin ve sorumluluk bilincini pekiştirmek için atılan bir adım olarak görülüyor.

Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak

FİDAN ÖĞRETMENİ AKILLARA GETİRDİ

Yapılan bu düzenleme cesur kıyafetleriyle ders anlatan ve o esnada kaydedilen videoları ile sosyal medyada adından söz ettiren Fidan öğretmeni akıllara getirdi. Yapılan bu düzenleme "Fidan öğretmen artık kendine çeki düzen vermek zorunda kalacak" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden çıkılacağını açıkladı Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Antalya’da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 16:12:30. #7.13#
SON DAKİKA: Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.