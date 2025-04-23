İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür: Okulda Öğretilenlerin Anlam Bulması, Ancak Okul ve Aile İşbirliği İle Gerçekleşir - Son Dakika
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Eğitim

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür: Okulda Öğretilenlerin Anlam Bulması, Ancak Okul ve Aile İşbirliği İle Gerçekleşir

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YENTÜR: OKULDA ÖĞRETİLENLERİN ANLAM BULMASI, ANCAK OKUL VE AİLE İŞBİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞİRGülseren KARAPINAR - Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile - Çocuk Masal Şenliği programında konuşan İstanbul İl Milli...

23.04.2025 09:39
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İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YENTÜR: OKULDA ÖĞRETİLENLERİN ANLAM BULMASI, ANCAK OKUL VE AİLE İŞBİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞİR

Gülseren KARAPINAR - Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile - Çocuk Masal Şenliği programında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Okulda öğretilenlerin, okulda davranış kazanılması gereken boyutları evde, ev ortamında, salonda, oturma odasında, sofrada, sohbet ortamlarında bir karşılık ve anlam bulması ancak okul ve aile işbirliğiyle gerçekleşir" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Aile - Çocuk Masal Şenliği' düzenlendi. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen programa aileler, çocuklarıyla birlikte katılarak güzel vakit geçirdi. Programda çeşitli oyunlar sergilenirken, çocuklardan oluşan koro grubu şarkılar söyledi.

'25 ÖĞRENCİMİZİ 23 NİSAN BAYRAMI VESİLESİYLE İSTANBUL'A GETİRDİK'

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir takım etkinlikler düzenledik. Bu sabah çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Türkiye'nin 5 farklı ilinden, ücra köşelerinden, ilk defa İstanbul'u gören, ilk defa uçağa binen yaklaşık 25 öğrencimizi, 23 Nisan Bayramı vesilesiyle İstanbul'a getirdik. Okullarımız onları misafirler ediyorlar. Onlar için de bizler için gerçekten gerçek bir bayram oldu. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği, 2025 Aile Yılı'nda özellikle pedagojideki hazır bulmuşluk düzeyi, çocuğun okula, sınıfa, derse hazırlayabilmesi için anne babaların, ruhen ve bedenen çocukları hazır bir şekilde okula göndermeleri, aynı zamanda okulda öğretilenlerin, okulda davranış kazanılması gereken boyutları evde, ev ortamında, salonda, oturma odasında, sofrada, sohbet ortamlarında bir karşılık ve anlam bulması ancak okul ve aile işbirliğiyle gerçekleşir. O yüzden çocuğa bilgiyi okul verir. Bu noktada İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özellikle Cumartesi gününü mesai günü ilan ettik. Cumartesi günü öğretmenlerimizle, velilerimizle birlikte İstanbul'un çok çeşitli yerlerinde her daim bir atölye, seminer, zirve, buluşma gerçekleştiriyoruz. Rami Kütüphanesi de artık bizim için bir yaşam, kültür ve eğitim merkezi oldu" dedi.

'TÜM DÜNYA ÇOCUKLARININ BAYRAMI KUTLUYORUZ'

Tüm çocukların bayramını kutlayan Yentür, "Bu vesileyle 23 Nisan 1920, dualarla bir Cuma günü açılan meclisimizin bu sene 105'inci kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Onlardan almış olduğumuz bu emaneti, bu bayrağı, bayrağımız inmeden, ezanlarımız dinmeden inşallah 22'inci yüzyıla, Türkiye'yi dünya milletleri arasında daha güçlü, daha kudretli, bugününden daha iyi olan yarına umutla bakılan güçlü ülke haline getirmek bizim en büyük görevimiz. Tüm dünya çocuklarının bayramı kutluyoruz. Özellikle de Doğu Türkistan ve Gazze'yi de unutmuyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür: Okulda Öğretilenlerin Anlam Bulması, Ancak Okul ve Aile İşbirliği İle Gerçekleşir - Son Dakika

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