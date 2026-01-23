İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri - Son Dakika
İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

İşte Türkiye\'nin en iyi üniversiteleri
23.01.2026 15:00
The Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversiteleri sıralaması yayımlandı. Türkiye'den 4 üniversite dünya sıralamasında ilk 500'e yerleşti. "Türkiye'nin en iyi üniversiteleri" sıralamasında başı Koç Üniversitesi çekti. Onu ODTÜ, Sabancı ve Boğaziçi üniversiteleri takip etti.

Dünyanın en prestijli yükseköğretim sıralamalarından biri olan The Times Higher Education (THE), 2026 yılına ilişkin Dünya Üniversiteleri raporunu yayımladı. 11 ayrı akademik alanda yapılan değerlendirmeler sonucunda, dünya genelinde öne çıkan üniversiteler ile Türk üniversitelerinin uluslararası konumu belirlendi.

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

Rapora göre Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), işletme, ekonomi ve sosyal bilimler alanlarında liderliği üstlenirken; Stanford Üniversitesi eğitim ve hukuk alanlarında dünyanın en iyi üniversitesi olarak öne çıktı. Oxford Üniversitesi ise bilgisayar bilimi ve tıp alanlarında zirvedeki yerini korudu. Harvard, Stanford ve Cambridge üniversiteleri, 11 kategorinin tamamında ilk 10'a girerek raporun "kusursuz üçlüsü" olarak dikkat çekti.

Dünyanın en iyi 10 üniversitesi şöyle:

1-Oxford Üniversitesi (Birleşik Krallık)

2- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) (ABD)

3- Princeton Üniversitesi (ABD)

4- Cambridge Üniversitesi (Birleşik Krallık)

5- Harvard Üniversitesi (ABD)

6- Stanford Üniversitesi (ABD)

7- Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (ABD)

8- Imperial Collage Londra (Birleşik Krallık)

9- Kaliforniya Üniversitesi Berkeley (ABD)

10- Tale Üniversitesi (ABD)

TÜRKİYE'NİN İLK 500 GURURU

Türk üniversiteleri, küresel ölçekteki yoğun rekabete rağmen dünya sıralamasında önemli bir görünürlük elde etti. Koç Üniversitesi genel sıralamada 301'inci sıraya yerleşirken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesi 351'inci sırayı paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi 401'inci, İstanbul Teknik Üniversitesi ise 501'inci sırada yer aldı.

İşte Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi:

1- Koç Üniversitesi

2- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

3- Sabancı Üniversitesi

4- Boğaziçi Üniversitesi

5- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

6- Bilkent Üniversitesi

7- Kadir Has Üniversitesi

8- Yıldız Teknik Üniversitesi

9- Abdullah Gül Üniversitesi

10- Atatürk Üniversitesi

