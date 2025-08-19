İTÜ ve Pearson\'dan Dijital Öğrenme Platformu

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Pearson arasında yapılan iş birliği kapsamında, Pearson'un yenilikçi dijital öğrenme platformu MyLab, İTÜ'deki birinci sınıf öğrencilerinin hizmetine sunuldu. Uygulama özellikle matematik, fizik ve kimya gibi temel bilim derslerinde öğretim sürecini dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu iş birliği hem Pearson'un hem de İTÜ'nün öğrencileri esnek ve teknoloji destekli öğrenme modelleriyle donatma vizyonunu yansıtıyor. Aynı zamanda, MyLab platformunun bu ölçekte bir devlet üniversitesinde uygulanması bakımından da önemli olduğu aktarıldı.

PwC'nin yakın tarihli analizine göre, beceri geliştirme faaliyetlerinin küresel GSYİH'ye 6,5 trilyon ABD doları katkı sağlayabileceği ve 5,3 milyon yeni iş yaratabileceği öngörülüyor. Bu veriler, üniversitelerin öğrencilerini dijital araçlarla destekleyerek gelişen iş gücüne hazırlamalarının önemini gözler önüne seriyor.

İTÜ'nün dünyada ilk 300, Mühendislik ve Teknoloji alanında ise ilk 100 üniversite arasında yer aldığı aktarıldı. Aynı zamanda üniversitenin 35.000'in üzerinde öğrenciye ev sahipliği yaptığı bildirildi. Yaz okulu döneminde başlayan bu iş birliği, Türkiye'nin eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda kamu kurumlarında yüksek kaliteli kaynakların kullanımını yaygınlaştırmayı ve mezunların istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye'de ilk kez bu denli kapsamlı bir öğrenci kitlesi tarafından aynı anda kullanılacak bir dijital sistemin hayata geçirilmesinden dolayı gururluyuz. Temel matematik, fizik ve kimya derslerine kayıtlı tüm birinci sınıf öğrencilerimize bu platforma ücretsiz erişim sağlayarak, kişiselleştirilmiş dijital destekle öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimize dünya standartlarında dijital öğrenme araçlarına erişim imkanı sunuyoruz. Bu sayede derslerimiz daha etkileşimli, esnek ve etkili hale geliyor. Problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmede de önemli bir adım atıyoruz. MyLab gibi platformlarla öğrencilerimizi hem akademik başarıya hem de iş dünyasına daha güçlü hazırlıyoruz."

İş birliği hakkında değerlendirmede bulunan Pearson Uluslararası Yükseköğretim Küresel Satış Başkan Yardımcısı Brian Gibson şunları söyledi:

"Öğrencileri küresel araçlar ve içeriklerle desteklemeye inanıyoruz. Bu iş birliği, Türk üniversitelerini dijitalleşme yolculuklarında destekleme kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Platformlarımız sayesinde öğrenciler yalnızca teorik bilgiyi değil, aynı zamanda bu bilgiyi gerçek dünyada nasıl uygulayacaklarını da öğreniyorlar. İTÜ ile çalışmak, teknik eğitimde lider bir kurumla birlikte Türkiye'de eğitimin geleceğine katkı sunmamıza olanak tanıyor."

MyLab hakkında yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"MyLab, öğrencilere interaktif ödevler, yapay zeka destekli çalışma araçları, gerçek zamanlı geri bildirimler ve kişiselleştirilmiş dijital ders kitapları sunarak daha zengin bir öğrenme deneyimi sağlamaktadır. Aynı zamanda öğretim üyelerine büyük sınıf mevcutlarını etkin yönetme, öğretim verimliliğini artırma ve uluslararası standartlara uygun içerik sunma konusunda destek olmaktadır.

"MyLab ile geleneksel eğitim modellerinin karşılaştığı kişiselleştirme eksikliği, zaman kısıtlamaları ve büyük sınıflarda öğrenme takibi gibi zorluklara etkili çözümler sunulmaktadır. Dünya genelinde birçok kurumda başarıyla uygulanan ve İTÜ'de geniş çaplı uygulamaya alınan MyLab, öğrenci katılımını artırması, öğretim sürecini kolaylaştırması ve öğrencilerin gerçek dünya becerilerini geliştirmesi ile öne çıkmaktadır.

"Pearson, dijital dönüşümün avantajlarını daha geniş akademik topluluklara ulaştırmayı hedeflemekte; öğrencilerin, eğitimcilerin ve kurumların değişen ihtiyaçlarına yanıt veren etkili ve erişilebilir öğrenme çözümleri sunmaktadır."