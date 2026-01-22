Kabataş Erkek Lisesi'ndeki Feriye Sarayları anlaşmazlığı sürüyor - Son Dakika
Eğitim

Kabataş Erkek Lisesi'ndeki Feriye Sarayları anlaşmazlığı sürüyor

Kabataş Erkek Lisesi'ndeki Feriye Sarayları anlaşmazlığı sürüyor
22.01.2026 15:34
Kabataş Erkek Lisesi'nin Feriye Sarayları'ndaki 8 bin 800 metrekarelik alanın kullanımına ilişkin Milli Emlak, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı arasındaki hukuki anlaşmazlık sürüyor. Tahsis amacına aykırı faaliyetler gerekçesiyle verilen tahliye kararları ve vakfın açtığı yeni davalar, süreci yargı gündeminde tutmaya devam ediyor.

Kabataş Erkek Lisesi'nin 1929 yılından bu yana eğitim verdiği Feriye Sarayları'nda, okulun hemen yanında bulunan 8 bin 800 metrekarelik alanla ilgili anlaşmazlık gündemdeki yerini koruyor. 1987 yılında kurulan Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı'na (KELEV), Maliye Bakanlığı'nın oluru ve Milli Emlak tahsisiyle, öğrencilerin kültür, sanat ve spor alanındaki gelişimlerine katkı sağlanması şartıyla 49 yıllığına tahsis edilen alanın, yıllar içinde amacına aykırı şekilde kullanıldığı iddiaları uzun süredir tartışma konusu oluyor.

"İÇKİLİ LOKANTA İŞLETMECİLİĞİ YAPILDI, ANAOKULU KAPATILDI" İDDİASI

Tahsis sonrası vakıf tarafından alanda çeşitli düzenlemeler yapıldı. Ancak süreç içinde turizm ruhsatlı içkili lokanta işletmeciliği ve özel okul girişimleri gibi faaliyetlerin hayata geçirildiği, bu durumun tahsis şartlarına aykırı olduğu öne sürüldü. Alanda açılan anaokulunun yaklaşık 6 yıl faaliyet gösterdikten sonra Milli Emlak tarafından kullanım amacına aykırılık gerekçesiyle kapatıldığı, buna rağmen Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırı yapılaşmalar ve turizm ruhsatı kapsamında işletmelerin devam ettiği belirtildi.

MAHKEME "TAHLİYE" DEDİ

Yaklaşık 12 yıl süren davalar sonucunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 22 maddelik gerekçeli kararıyla alanın tahsis şartlarına aykırı faaliyetler nedeniyle tahliyesine hükmetti. Vakfın kuruluş yıllarında öğrenci sokağı, kütüphane, resim ve müzik atölyeleri ile sergi alanları olarak planlanan bölümlerin zamanla ticari işletmelere verilmesi, mezunların "eğitim alanları ticarileştirilemez" tepkileriyle kamuoyuna da yansıdı.

Geçtiğimiz yıl kapanan balıkçı restoranın ardından, alanın son dönemde kamuoyunda uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen Bebek Oteli işletmeleri tarafından alt kiracı benzeri bir şekilde kullanıldığı iddiaları da tartışmaları artırdı. Öğrencilerin eğitim saatleri içinde restoran müşterilerinin geçişi arasında spor yapmak zorunda kaldığı yönündeki eleştiriler, Milli Emlak Müdürlüğü'nün alanın Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisi konusundaki ısrarını gündeme taşıdı.

Milli Emlak ve Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında ülkenin en nitelikli öğrencilerinin eğitim gördüğü bir yerleşkede halka açık ticari işletmeciliğin kamusal yarar açısından uygun olmadığı görüşünü savunuyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin korunması gerektiği vurgusuyla gerekçelendiriliyor.

KELEV: MEB VAKFIN İHYA ETTİĞİ KÜLTÜR VARLIĞINI ALMAK İSTİYOR

Kabataş Erkek Lisesi Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Mütevelliler ilgideki yazıda Milli Emlak ile ilgili yaşadığımız sorunda gelinen noktayı anlatmıştım. Takip eden günlerde Milli Eğitim Bakanlığından Vakfımıza herhangi bir yaklaşım olmamıştır. Vakıf olarak hızlı hareket ederek Milli Eğitim Bakanlığına yapılan tahsisin iptali ve bizim talebimizin reddine itiraz için Milli Emlak Genel Müdürlüğü aleyhine İstanbul İdare Mahkemesinde dava açtık.

Ayrıca yeni çıkan bir kanuna dayanarak inşa ve ihya ettiğimiz Feriye taşınmazının vakfımıza verilmesi için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne talepte bulunduk, kabul edilmezse bunun için de dava açacağız. Diğer yandan yasal süreci desteklemek üzere Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ve Beşiktaş Kaymakamlığına Derkenar yazıları gönderdik. Ancak bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı gerçek niyetini ortaya koydu ve Derkenar yazımıza rağmen Beşiktaş Kaymakamlığı üzerinden Vakfımıza 6 gün süre veren bir tahliye tebligatı gönderildi.

Anlaşılıyor ki Milli Eğitim Bakanlığı, okulumuza verilecek zararı ve yıllarca okulumuzun başarısında önemli payı olan Vakfımızı dikkate almadan vakfın büyük yatırımlarla ve emekle inşa ve ihya ettiği kültür varlığını almak istiyor.

Kaymakamlığın gönderdiği tahliye talebi ile ilgili idare mahkemesinde yeni bir dava açarak Yürütmeyi Durdurma Kararı çıkarttık ve tahliye işlemi iptal edildi. Yasal ve idari konularda gayretlerimiz devam edecek ve gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz.

Kabataş Erkek Lisesi'ndeki Feriye Sarayları anlaşmazlığı sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Yargı, Emlak, Hukuk

Son Dakika Eğitim Kabataş Erkek Lisesi'ndeki Feriye Sarayları anlaşmazlığı sürüyor - Son Dakika

Kabataş Erkek Lisesi'ndeki Feriye Sarayları anlaşmazlığı sürüyor
