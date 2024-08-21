Kayseri'de Engelli Öğrencilere Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Kayseri'de Engelli Öğrencilere Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi Veriliyor

Geniş Video İzle

Kayseri'de engelli öğrencilere günlük yaşam becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim veriliyor. Öğrenciler, ev ortamına benzer şekilde uygulama alanlarında pratikleri kazanıyor.

21.08.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de aralarında görme, işitme, zihinsel yetersizlik ve down sendromu ile otizm spektrum bozukluğu olan 300 öğrenciye günlük yaşam becerilerinin gelişimine katlı sağlamak amacıyla eğitim veriliyor. Merkezdeki 3 uygulama alanında ev ortamına birebir benzer şekilde eğitim verdiklerini anlatan Özel Eğitim Uzmanı Makbule Çakır, "Amacımız öğrencilerimizin günlük yaşam ve ev becerilerini geliştirmesine katkı sağlamak. Öğrenciler uygulama ortamındaki öğrendikleri bilgileri ev ortamında genelliyorlar" dedi.

Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezlerinden olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam ve becerilerine katkı sağlamak amacıyla eğitim veriliyor. Merkezde eğitim gören, aralarında görme, işitme, zihinsel yetersizliği bulunan ve down sendromu ile otizm spektrum bozukluğu olan 300 öğrenciye 3 uygulama alanında ev ortamına uygun şekilde uygulama yaptırılıyor. Özel gereksinimli bireyler bu uygulama alanlarında, yatak düzeltme, ayakkabı giyme, el-yüz yıkama, kahvaltı ve yemek hazırlama gibi pratikleri kazanmış oluyor.

'ÖĞRENCİLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİYOR'

Amaçlarının öğrencilerin günlük yaşamına katkı sağlamak olduğunu söyleyen Özel Eğitim Uzmanı Makbule Çakır, "Uygulama evlerimizde öğrencilerimize kişisel bakım ve temizlik, ev-bakımı ve düzeni gerekli araç-gereç kullanımı konusunda eğitimler vermekteyiz. Amacımız öğrencilerimizin günlük yaşam ve ev becerilerini geliştirmesine katkı sağlamak. Öğrencimizin durumu, yaşı, becerisi gibi bireysel farklılık gösterse de öğrencilerimiz öğrenene kadar bu eğitimlere devam ediyoruz. Birden fazla grupla çalışıyoruz. Görme yetersizliği, işitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği olan, down sendromu ve otizm spektrumu bulunan öğrencilerimizle çalışıyoruz. Ailelerden güzel geri dönüşler oluyor. Öğrenciler uygulama ortamındaki öğrendikleri bilgileri ev ortamında genelliyorlar. Aileler de bununla ilgili video çekimi yaparak, bize dönüş yapıyor. Normal bir ev ortamına göre düzenlenen 3 uygulama birimlerimizde yatak odası, oturma odası, banyo, tuvalet ve mutfaktan oluşuyor. Burada öğrencilerimiz, el-yüz yıkama, yatağını düzeltme, kahvaltı hazırlama gibi pek çok şeyi öğreniyor" diye konuştu.

Kayseri\'de Engelli Öğrencilere Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi Veriliyor
Kaynak: DHA

Kayseri, Engelliler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kayseri'de Engelli Öğrencilere Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi Veriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:22:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Engelli Öğrencilere Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement