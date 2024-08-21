Kayseri\'de Engelli Öğrencilere Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi Veriliyor

Eğitim

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KAYSERİ'de aralarında görme, işitme, zihinsel yetersizlik ve down sendromu ile otizm spektrum bozukluğu olan 300 öğrenciye günlük yaşam becerilerinin gelişimine katlı sağlamak amacıyla eğitim veriliyor. Merkezdeki 3 uygulama alanında ev ortamına birebir benzer şekilde eğitim verdiklerini anlatan Özel Eğitim Uzmanı Makbule Çakır, "Amacımız öğrencilerimizin günlük yaşam ve ev becerilerini geliştirmesine katkı sağlamak. Öğrenciler uygulama ortamındaki öğrendikleri bilgileri ev ortamında genelliyorlar" dedi.

Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezlerinden olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam ve becerilerine katkı sağlamak amacıyla eğitim veriliyor. Merkezde eğitim gören, aralarında görme, işitme, zihinsel yetersizliği bulunan ve down sendromu ile otizm spektrum bozukluğu olan 300 öğrenciye 3 uygulama alanında ev ortamına uygun şekilde uygulama yaptırılıyor. Özel gereksinimli bireyler bu uygulama alanlarında, yatak düzeltme, ayakkabı giyme, el-yüz yıkama, kahvaltı ve yemek hazırlama gibi pratikleri kazanmış oluyor.

'ÖĞRENCİLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİYOR'

Amaçlarının öğrencilerin günlük yaşamına katkı sağlamak olduğunu söyleyen Özel Eğitim Uzmanı Makbule Çakır, "Uygulama evlerimizde öğrencilerimize kişisel bakım ve temizlik, ev-bakımı ve düzeni gerekli araç-gereç kullanımı konusunda eğitimler vermekteyiz. Amacımız öğrencilerimizin günlük yaşam ve ev becerilerini geliştirmesine katkı sağlamak. Öğrencimizin durumu, yaşı, becerisi gibi bireysel farklılık gösterse de öğrencilerimiz öğrenene kadar bu eğitimlere devam ediyoruz. Birden fazla grupla çalışıyoruz. Görme yetersizliği, işitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği olan, down sendromu ve otizm spektrumu bulunan öğrencilerimizle çalışıyoruz. Ailelerden güzel geri dönüşler oluyor. Öğrenciler uygulama ortamındaki öğrendikleri bilgileri ev ortamında genelliyorlar. Aileler de bununla ilgili video çekimi yaparak, bize dönüş yapıyor. Normal bir ev ortamına göre düzenlenen 3 uygulama birimlerimizde yatak odası, oturma odası, banyo, tuvalet ve mutfaktan oluşuyor. Burada öğrencilerimiz, el-yüz yıkama, yatağını düzeltme, kahvaltı hazırlama gibi pek çok şeyi öğreniyor" diye konuştu.