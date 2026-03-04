Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı
04.03.2026 13:56
İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci F.S.B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Çelik'in oğlu Kemal ve annesi Rukiye Çelik, tabutun başında son vedalarını ettiler. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve kent protokolü katıldı.

STANBUL Çekmeköy'de öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik (44), memleketi Konya'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart günü öğrenci F.S.B.'nin (17) bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik'in cenazesi, bugün memleketi Konya'da törenin yapılacağı Parsana Büyük Camisi'nin önüne getirildi. Çelik'in oğlu Kemal, annesinin tabutuna sarılıp vedalaştı. Çelik'in annesi Rukiye Çelik de kızının tabutunun başında güçlükle ayakta durabildi. Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, kent protokolü, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Çelik'in cenazesi kılınan namaz sonrası gözyaşları içinde Musalla Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:56
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
