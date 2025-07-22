ÖRAV Eğitim Şenliği Öğretmenleri Buluşturdu - Son Dakika
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ÖRAV Eğitim Şenliği Öğretmenleri Buluşturdu

ÖRAV Eğitim Şenliği Öğretmenleri Buluşturdu
22.07.2025 15:19
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11. Eğitim Şenliği, 7 ilde 1.069 öğretmeni bir araya getirerek yeni eğitim yılına hazırlanmasını sağladı.

GARANTİ BBVA'nın kurucusu ve destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Eğitim Şenliği, 7 ilde öğretmenlerle bir araya gelerek eğitici ve öğretici anlara ev sahipliği yaptı. Yeni eğitim yılı öncesinde öğretmenlerin yenilenmesini ve güçlenmesini hedefleyen şenlik, büyük bir katılımla gerçekleşti.

Haziran ayı boyunca Ankara, Bursa, Diyarbakır, Düzce, İzmir, Mersin ve Van olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen şenlik kapsamında, 75 atölye gerçekleştirildi. 1.069 öğretmenin katıldığı bu özel etkinlikte, öğretmenler hem öğrendi hem deneyimledi hem de birlikte eğlenmenin keyfini yaşadı.

Sanatla kendine temas, topluluklar için felsefe, dans, Orff ve ritim çalışmaları, yoga, müzede drama, bisikletle sağlıklı yaşam, eğitimde oyun kullanımı, sinema ve felsefe ekseninde düşünme, zeka oyunları ve aile danışmanlığı gibi birbirinden renkli ve özgün atölyeler, öğretmenlere ilham verici deneyimler sundu.

'BİRLİKTE ÖĞRENMENİN ENERJİSİYLE YENİ DÖNEME HAZIRIZ'

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, "ÖRAV Eğitim Şenliği kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerimizle bir araya gelmek bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu yıl da öğretmenlerimizin öğrenmeye olan isteği, birbirinden beslenen paylaşım kültürü ve sürekli gelişim arzusu, şenliğimizin ruhunu belirledi. 11. Eğitim Şenliği boyunca ortaya çıkan üretkenlik ve etkileşim, yeni eğitim yılına hep birlikte güçlü bir adım atmamızı sağlayacak. Birlikte öğrenmenin enerjisiyle yen döneme hazırız" dedi.

ÖRAV tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Her yıl artan ilgiyle gerçekleştirilen ÖRAV Eğitim Şenliği, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda Türkiye genelinde dayanışma ve paylaşım kültürünü de güçlendirmeyi sürdürüyor.

"11'inci ÖRAV Eğitim Şenliği, Eylül ayı itibarıyla farklı illerde yıl sonuna kadar devam edecek."

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) öğretmenlerin, geleceğe yön veren kuşakların çağdaş ve sağlıklı bir dünya yaratabilmeleri için yetiştirilmesinde liderlik etmelerine katkı sağlamak amacıyla 2008 yılında Garanti BBVA tarafından kuruldu.

Vakıf, aynı zamanda eğitimin en önemli odak noktalarından olan öğretmenliğin; özel bilgi, beceri ve tutum gerektiren bir meslek olarak toplum algısında hak ettiği değere ulaşmasına destek oluyor. 21'inci yüzyılın gerektirdiği zihinsel, sosyal, duygusal ve dijital becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenen öğretmenlerin sürekli gelişimleri için eğitimler tasarlayan ve yaygınlaştıran, atölyeler ve seminerler düzenleyen ÖRAV, bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinde 420.000 öğretmene ulaştı. ÖRAV'ın devam eden projelerinin yanı sıra, tamamlayıcı bir sürekli eğitim ve bilgi paylaşım platformu olarak kurulan ve bugün tüm eğitimlerin gerçekleştirildiği 'eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu' da düzenli olarak yenilenerek, kullanım kapsamı zenginleştiriliyor. Platformun tüm Türkiye'den 85 binden fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Politika, Türkiye, Kültür, Eğitim, Son Dakika

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