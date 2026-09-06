Şırnak'ta KPSS öncesi ilçelerden merkeze akın trafiği durma noktasına getirdi - Son Dakika
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Şırnak'ta KPSS öncesi ilçelerden merkeze akın trafiği durma noktasına getirdi

Şırnak\'ta KPSS öncesi ilçelerden merkeze akın trafiği durma noktasına getirdi
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Şırnak ilçelerinde sınav merkezi bulunmaması nedeniyle KPSS adayları kent merkezine akın etti; ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Adaylar ve sürücüler zaman kaybı yaşarken, vatandaşlar ilçelerdeki sınav merkezlerinin artırılmasını talep etti.

Şırnak merkezde gerçekleştirilecek KPSS sınavı öncesinde kentte trafik yoğunluğu adeta durma noktasına geldi. İlçelerde sınav merkezi bulunmaması nedeniyle sınava girecek çok sayıda adayın kent merkezine akın etmesi, özellikle sınav güzergâhlarında uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Şırnak’ta KPSS heyecanı başlamadan trafik çilesi başladı. Kent merkezinde yapılacak sınav öncesinde sabah saatlerinden itibaren birçok ana arter ve sınav güzergâhında yoğunluk yaşandı. Araç trafiğinin yer yer durma noktasına gelmesi, sınava yetişmeye çalışan adaylar ve vatandaşlar için ciddi zaman kaybına yol açtı.

İlçelerden merkeze yoğun akın

Trafikteki yoğunluğun en önemli nedenlerinden birinin, Şırnak’ın ilçelerinde yeterli sayıda sınav merkezi bulunmaması olduğu belirtiliyor. Silopi ,İdil, Uludere ve diğer ilçelerden KPSS’ye girecek adayların sınav için Şırnak merkeze gelmek zorunda kalması, kentteki araç ve yaya hareketliliğini önemli ölçüde artırdı.

Özellikle sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte özel araçlarıyla kent merkezine gelen adayların oluşturduğu yoğunluk, bazı güzergâhlarda trafiğin ilerlemesini güçleştirdi.

Şırnak'ta KPSS öncesi ilçelerden merkeze akın trafiği durma noktasına getirdi

Adaylar sınava yetişme telaşında

Trafik yoğunluğu nedeniyle birçok aday sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmek için büyük çaba harcarken, sürücüler de uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

Sınav öncesinde yaşanan yoğunluk, sınav merkezlerine ulaşım konusunda daha kapsamlı bir planlama yapılması gerektiği tartışmasını da yeniden gündeme getirdi.

“İlçelerde sınav merkezi artırılmalı”

Vatandaşlar, her sınav döneminde benzer trafik yoğunluklarının yaşanmaması için ilçelerde sınav yapılabilecek merkezlerin artırılması gerektiğini belirtiyor.

İlçelerde sınava girebilecek adayların yalnızca sınav için Şırnak merkeze gelmek zorunda kalmasının hem adayları hem de kent trafiğini zorladığını ifade eden vatandaşlar, “Binlerce insanın aynı saatlerde merkeze yönelmesi trafik yükünü artırıyor. İlçelerde uygun okullar sınav merkezi olarak değerlendirilirse hem adaylar rahatlar hem de şehir merkezindeki trafik önemli ölçüde azalır. Bu yıl ilk kez Cizre’de yapılacak olması sevindirdi lakin diğer ilçelerde de bu tür sınavların yapıalbilmesi gerekir” görüşünü dile getirdi.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Eğitim Şırnak'ta KPSS öncesi ilçelerden merkeze akın trafiği durma noktasına getirdi - Son Dakika

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