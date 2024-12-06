\'\'Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz\'\'

Eğitim

Türkiye Yönetim Konferansı'nın 5'incisi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleşti

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde 5'inci TRFMC 2024 Konferansı düzenlendi. Tesis yönetim sektöründeki konuların ele alındığı etkinlik, 'Tesis Yönetim Sektöründe Değişim ve Dijital Dönüşüm' temasıyla sektördeki yenilikçi yaklaşımları tartışmak ve geleceği şekillendirecek teknolojileri mercek altına almak amacıyla gerçekleştirildi. Konferansta, sektörün önde gelen şirketleri, uzmanları, akademisyenleri ve teknoloji liderleri, tesis yönetiminin dijitalleşme süreçleri, akıllı bina sistemleri, sürdürülebilirlik, verimlilik artışı ve dijitalleşmenin getirdiği yeni iş modelleri üzerine sunumlar yaptı. Etkinlikte ayrıca, katılımcılara sektörün geleceğine dair fikirler sunularak, bu alandaki yeni trendler ve uygulamalar konuşuldu. Etkinlik ile sektöre dair yeni bakış açıları geliştirmek isteyen profesyoneller için kariyer imkanı sunmayı amaçlıyor. Konuşmacılar arasında Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Başkanı Erhan Demirtaş, Avrupa Tesis Yönetimi Ağı (EUROFM) Başkanı Natalie Hofman, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Suat Sandalcı, Türkiye Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu (TYTFED) Başkanı İbrahim Bozan, İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi dekanı Meltem Nurtanış Velioğlu, TKGM, Tapu Dairesi Başkanı Hasan Çelik, Yapı Kooperatifleri Derneği Başkanı Niyazi Ernar, Entegre Tesis Yönetim Derneği (ETYD) Özcan Aksu yer aldı. Etkinliğe birçok federasyon üyesi, akademisyenler, öğrenciler ve davetli katıldı.

"KONFERANSI GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK TEKNOLOJİLERİ MERCEK ALTINA ALMAK AMACIYLA DÜZENLEDİK"

Tesis Yöneticileri ve Tedarikçiler Federasyonu Başkanı İbrahim Bozan, "Konferansta bulunmaktan mutluyuz. Amacımız Türkiye'deki tesis yönetimini geliştirmek. Tesis yönetimi şehir hastaneleri, hava meydanları, doğal gaz altyapı hatları, boru hatları, tesis yönetimi, entegre tesisler gibi geniş bir alanı kapsıyor. Türkiye'de de bu anlamda 20 senede çok büyük ilerlemeler oldu. Ancak geldiğimiz noktada mevzuat eksikliği var. Bu anlamda bakanlığın büyük desteği var. Dijitalleşme ile sektörde değişim ve dönüşüm var. Dijitalleşmeden, insan kaynaklarına, eğitimden akademik yapıya kadar olan bütün bu alanları konuşacağımız bir konferanstayız. Tesis yöneticileri, akademisyenler, sektöre tedarikçi olan kuruluşlar ile bu konular hakkında konuşacağız. Bu nedenle başarılı geçeceğini umut ediyorum. Tesis yönetim sektörü çok fazla kişiyi istihdam ederek ve vatandaşın refahının artırılması için çabalıyor. Sektörün lisanslaşması çabası içerisindeyiz. Bu sektör öğrencilerimizin de eğitim kalitelerini artıracak. Onların dijitalleşmesi, teknolojik anlamda entegre olması konularında sektöre büyük katkı verecek. Özellikle mimarlık, mühendislik bölümündekilerin öğrencilerin ilgi göstermesini arzu ederim. Çünkü sektörün insan kalitesinin artması, eğitiminin artması da tesislerin servetlerinin korunmasında değer olarak dönecektir" diye konuştu.

"KONFERANS İLE GENÇ İNSAN İSTİHDAMININ SEKTÖRÜMÜZE ÇEKİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Altınkaya, "Bu konferansta teknoloji, sürdürülebilirlik ve dijital süreçlerin sektörümüze katkılarını konuşacağız. Sektör paydaşlarının sektöre etkilerini görmesini istiyoruz. Çok heyecanlıyız. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz bu toplantıya son altı aydır hazırlanmaktayız. Türkiye'de tesis yönetim sektörü aslında çok genç bir sektör, son dönemde de gelişiyor. Burada dijital süreçlerin içerisinde CRM uygulamaları, muhasebe ve tüm güvenlik, temizlik, teknik bakım işletme gibi alanların data altına alınabildiği bir sektör haline geldik. Tüm teknolojik kriterleri değerlendirip işimizin içerisinde kullanıyoruz. İnsan kaynağı faktörü çok önemli. Konferans ile genç insan istihdamının sektörümüze çekilmesini amaçlıyoruz. Üniversite bünyesinde bu konferansı düzenlemeye karar verdik. Öğrencilerin de ilgisinin yüksek olacağını düşünüyoruz" dedi.

"BAYRAĞI GENÇLERE DEVRETMEK İSTİYORUZ"

Tesis Yönetim Derneği Başkan Yardımcısı Nazlı Aydın Uzunlar, "Hepimiz konferans için çok heyecanlıyız. Konferansımızı akademik bir platforma taşımak istedik. Geçen sene 33 ülkeyi EUROFM konferansıyla İstanbul'da ağırladık. Bugün de öğrencilerle olmak istedik çünkü tesis yönetim sektörünü bilmelerini arzu ediyoruz. Buradaki gelişimlerden haberdar olmalarını istiyoruz. Bugün aramızda birçok paydaşımız var. Tüm sektör temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Öğrenciler, iş yaşamlarının hemen hemen başındalar. Bu sektör çok da bilinmiyor ama büyük bir potansiyele sahip. Öğrenciler için çok iyi bir fırsat barındırıyor. Bunları ortaya koyacağız ki bayrağı onlara devredelim" ifadelerini kullandı.