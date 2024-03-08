Cumartesi günü saat 13.00'de Üsküdar Üniversitesi Merkez Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonunda Düzenlenecek Ödül Töreni Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür.
İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılıyor. 1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edilerek kutlanmaya başlayan "Dünya Kadınlar Günü", Türkiye'de de anılmaya başlandı.
Kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK'lar tarafından ülkemizde yaygın bir şekilde kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nün Üsküdar Üniversitesi, TÜMBİKON (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu) ve TÜMBİFED (TümBürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu) işbirliğiyle ZİRVEDEKİ KADINLAR ÖDÜL-PLAKET TÖRENİ ile anılacak.
Bu çerçevede, kendi alanlarında ilk olan ya da mesleklerinde-hayatlarında üstün başarılar gösteren, dolayısıyla zirveye çıkma becerisi gösteren 16 seçkin kadınımıza, 9 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'de Üsküdar Üniversitesi Merkez Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilecek törende, ödül-plaketleri takdim edilecek.
2024 Yılı Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "ZİRVEDEKİ KADINLAR" olarak ödüllendirilecek kadınlar şu isimlerden oluşuyor:
Son Dakika › Eğitim › Üsküdar Üniversitesi'nde 'Zirvedeki Kadınlar' ödül töreni - Son Dakika
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'İletişim Becerilerinde Drama' adlı etkinlik, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Etkinlikte, iletişimin temeli olan tanışma oyunları ve mesleklerine yönelik canlandırma çalışmaları yapıldı. Etkinlik sonunda, yapılan çalışmaların kazanımları değerlendirildi ve eğitmen Hülya Nigar Atar'a teşekkür belgesi takdim edildi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumda görev yapan kadın personelle bir araya geldi. Kökrek, kadınların hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini belirterek, onların başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kastamonu'da düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirdiğini belirtti. Yelkenci, ayrıca dijital dönüşümün eğitimi nasıl etkilediğine ve bilgi güvenilirliğinin önemine değindi. Öğretmen akademilerinin amacının ise öğretmenleri farklı deneyimlerle buluşturarak enerjilerini artırmak olduğunu söyledi.
Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi' kapsamında İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Proje kapsamında, öğrencilere temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirmeler yapıldı. 3 okul ziyareti gerçekleştirilerek 178 öğrenciye ulaşıldı ve 214 broşür dağıtıldı. Proje ile öğrencilere güvenli bir yaşam sürmeleri için gerekli bilgilerin verilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar Projesi ile Kurtalan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları kostümleri giyerek çevre temizliği yaptı. Öğrencilerin yanı sıra veliler ve öğretmenler de etkinliğe katıldı. Proje ile çocuklara ve topluma çevre bilinci kazandırılmaya çalışılıyor.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Deprem Gerçeği ve İleriye Yönelik Öneriler' konulu panelde, deprem riskinin farkındalığını artırmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla önlemler ve yeni yapı teknolojileri üzerine sunumlar yapıldı.
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