Üsküdar Üniversitesi\'nde \'Zirvedeki Kadınlar\' ödül töreni

Eğitim

Cumartesi günü saat 13.00'de Üsküdar Üniversitesi Merkez Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonunda Düzenlenecek Ödül Töreni Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür.

İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılıyor. 1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edilerek kutlanmaya başlayan "Dünya Kadınlar Günü", Türkiye'de de anılmaya başlandı.

Kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK'lar tarafından ülkemizde yaygın bir şekilde kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nün Üsküdar Üniversitesi, TÜMBİKON (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu) ve TÜMBİFED (TümBürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu) işbirliğiyle ZİRVEDEKİ KADINLAR ÖDÜL-PLAKET TÖRENİ ile anılacak.

Bu çerçevede, kendi alanlarında ilk olan ya da mesleklerinde-hayatlarında üstün başarılar gösteren, dolayısıyla zirveye çıkma becerisi gösteren 16 seçkin kadınımıza, 9 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'de Üsküdar Üniversitesi Merkez Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilecek törende, ödül-plaketleri takdim edilecek.

2024 Yılı Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "ZİRVEDEKİ KADINLAR" olarak ödüllendirilecek kadınlar şu isimlerden oluşuyor: