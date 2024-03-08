Üsküdar Üniversitesi'nde 'Zirvedeki Kadınlar' ödül töreni - Son Dakika
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Üsküdar Üniversitesi'nde 'Zirvedeki Kadınlar' ödül töreni

Üsküdar Üniversitesi\'nde \'Zirvedeki Kadınlar\' ödül töreni

Kendi alanlarında ilk olan ya da mesleklerinde-hayatlarında üstün başarılar gösteren 16 seçkin kadına 9 Mart'ta gerçekleştirilecek Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni'nde ödül-plaketleri takdim edilecek.

08.03.2024 20:23  Güncelleme: 20:41
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Cumartesi günü saat 13.00'de Üsküdar Üniversitesi Merkez Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonunda Düzenlenecek Ödül Töreni Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür.

İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılıyor. 1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edilerek kutlanmaya başlayan "Dünya Kadınlar Günü", Türkiye'de de anılmaya başlandı.

Kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK'lar tarafından ülkemizde yaygın bir şekilde kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nün Üsküdar Üniversitesi, TÜMBİKON (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu) ve TÜMBİFED (TümBürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu) işbirliğiyle ZİRVEDEKİ KADINLAR ÖDÜL-PLAKET TÖRENİ ile anılacak.

Bu çerçevede, kendi alanlarında ilk olan ya da mesleklerinde-hayatlarında üstün başarılar gösteren, dolayısıyla zirveye çıkma becerisi gösteren 16 seçkin kadınımıza, 9 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'de Üsküdar Üniversitesi Merkez Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilecek törende, ödül-plaketleri takdim edilecek.

2024 Yılı Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "ZİRVEDEKİ KADINLAR" olarak ödüllendirilecek kadınlar şu isimlerden oluşuyor:

  • Ayla Algan Tiyatro Oyuncusu
  • Demet Sabancı ÇETİNDOĞAN Shopsa Online E-Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı
  • Demet TANER Yazar
  • Deniz Ülke ARIBOĞAN, Prof. Dr. Uluslararası İlişkiler
  • Esin Çelebi BAYRU Mevlana'nın 22. Kuşak Torunu
  • İlkin AYDIN Milli Voleybolcu
  • Lale BELKIS Manken, Tiyatro ve Sinema Oyuncusu, Müzisyen
  • Muazzez İlmiye ÇIĞ Sümerolog
  • Nermin Abadan UNAT, Prof. Dr. Türkiye'nin İlk Kadın Gazetecisi
  • Nilüfer NARLI, Prof. Dr. Sosyolog, Roman Yazarı
  • Sakine ERUZ, Prof. Dr. Türk Dili ve Çeviribilim
  • Semra ÜNAL, Dr. Yılın En Başarılı Akademisyen Girişimcisi
  • Suna KESKİN Tiyatro Oyuncusu
  • Tülin BARSHAN Uçak Kazasından Kurtulan VİP Hostesi
  • Türkan KAFADAR Kostüm ve Müze Tasarımcısı, Sanat Yönetmeni
  • Ioanna Kuçuradi, Prof. Dr.İnsan Hakları ve Felsefe

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Son Dakika Eğitim Üsküdar Üniversitesi'nde 'Zirvedeki Kadınlar' ödül töreni - Son Dakika

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