10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı

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Büyükelçi krizinin gölgesinde güne 9,73 TL'den başlayan dolar/TL kuru gün boyu 9,75-9,80 aralığında seyrederken, büyükelçilerin geri adımı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olumlu mesajı sonrası düşüşe geçti.

Dolar/TL, 10 büyükelçiliğin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden açıklamasıyla ilgili olarak, "Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder" açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamayı "olumlu" karşıladığının bildirilmesinin ardından 9,58 seviyesine çekildi. Euro da 11.14 seviyesine kadar geriledi.

DOLAR GEÇEN HAFTAYI 9.60 SEVİYESİNİN ÜSTÜNDE KAPATMIŞTI

Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı 200 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrasında Dolar/TL kuru 9,66'ya kadar yükselerek rekor tazelemiş, haftayı ise 9,61 seviyesinden kapatmıştı.