13. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX Antalya\'da Başlıyor

Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 9 Ekim'de kapılarını açacak. Anadolu'dan gelecek yüzlerce yöresel ürün ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 5 gün boyunca ziyaretçiyle buluşacak.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Türkiye'nin en renkli ve en çok sevilen fuarı YÖREX'in "Sizin Oraların Nesi Meşhur" sloganıyla 9-13 Ekim'de ANFAŞ'ta ziyarete açılacağını belirtti. 13. YÖREX'te oda ve borsalar, kalkınma ajansları, valilikler, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 400'ün üzerinde katılımcının yer alacağını kaydeden Başkan Çandır, "Türkiye'mizin güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına bütün yöresel ürünleri Antalya'da buluşacak" dedi. Çandır, Mersin'in cezeryesinden, Erzurum göğermiş peynirine, Denizli buldan bezinden Gaziantep fıstığına, Balıkesir'in höşmerim tatlısından Afyonkarahisar'ın sucuğuna, Şanlıurfa biberinden Tokat basmasına bölgesine has yüzlerce ürünün YÖREX'te ziyaretçiyle buluşacağını kaydetti.

Başkan Ali Çandır, YÖREX'in açılışına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra farklı illerden gelecek valiler, belediye başkanları, oda borsa başkanlarının katılacağını söyledi. Çandır, fuarın açılışında Anadolu Ateşi'nin dans gösterisi sunacağını kaydetti.

"YÖREX'te ikili görüşmeler ticarete can suyu olacak"

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da YÖREX'te TOBB'un desteğiyle yerel ürünlerin ulusal ve uluslararası market zincirleri ve -e ticaret siteleriyle iş bağlantısının sağlanacağı ikili görüşmeler gerçekleştirileceğini söyleyen Ali Çandır, bu yıl da ikili görüşmelerden çok sayıda ticari anlaşma beklediklerini kaydetti. Çandır, "YÖREX'te yapılacak ikili görüşmelerde gerçekleştirilen anlaşmalar yöresel ürün ticaretimizi canlandırmaya devam edecek" dedi.

YÖREX'i gören çocuk geçmişle bağ kuruyor

Geçen 12 yılda 2 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan YÖREX'in kadim Anadolu kültürünün geleceğe aktarılmasında da büyük katkı sağladığını belirten Ali Çandır, özellikle çocukların YÖREX'i görmesi gerektiğini kaydetti. Çandır, "Atalarımızdan bizlere emanet, bizlerden ise çocuklarımıza miras kalacak yöresel ürünlerimizi görmek, dokunmak, tatmak ve hissetmek için herkesi YÖREX'e davet ediyorum. Özellikle çocuklarımızın YÖREX'i görmesini diliyorum. Çünkü YÖREX'i gören çocuk geçmişle bağ kuruyor" dedi.

YÖREX'in bir Türkiye markası olduğunu vurgulayan ATB Başkanı Ali Çandır, YÖREX'e başından beri destek veren başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm oda ve borsalara, kalkınma ajanslarına, yerel yönetimlere, kooperatiflere, üreticilere teşekkür etti.

Giriş ücretsiz

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda düzenlenen YÖREX'e davette bulunan Ali Çandır, fuara girişin ücretsiz olduğunu vurguladı. Çandır, YÖREX'in sabah 10.00 - akşam 20.30 saatleri arasında ziyarete açık olduğunu bildirdi. - ANTALYA