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2 kiloluk dev limon bin liradan satışa çıktı - Son Dakika

2 kiloluk dev limon bin liradan satışa çıktı

02.12.2021 18:33

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen 2 kilo 40 gramlık limonu görenler şaşırıp kalıyor. Dev limon bin liradan alıcısını bekliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı.

2 KİLO 40 GRAM AĞIRLIĞINDA

İlçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde limon bahçelerine giderek budama işi yapan Hüseyin Haskan, girdiği limon bahçesinde dalında 2 kilo 40 gram gelen bir limon buldu.

2 kiloluk dev limonu görenler şaşırıp kalıyor! Bin liradan satışa çıktı

GÖREN ŞAŞIRIP KALDI

Şaşkınlık içerisinde limonu alarak eve gelen Haskan'ın komşuları da gördükleri limon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti.

2 kiloluk dev limonu görenler şaşırıp kalıyor! Bin liradan satışa çıktı
2 kiloluk dev limon bin liradan satışa çıktı

Atayurt, Mersin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2 kiloluk dev limon bin liradan satışa çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 2 kiloluk dev limon bin liradan satışa çıktı - Son Dakika
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