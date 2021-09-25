2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı?

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Son günlerde temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar vatandaşın en önemli gündem maddesi haline geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamalarda sorunun farkında olduklarını ve fiyatları aşağı çekmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Bugünlerde görevliler market market, pazar pazar dolaşıp fiyat denetimi yaparken Sözcü gazetesinden İsmail Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında market alışverişinde satın aldığı ürünlerin o dönemki fiyatlarıyla şimdiki fiyatlarını karşılaştırdı.

YAĞIN FİYATI İKİ KAT ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketin içinde çekilen bu fotoğrafında kadraja giren 5 litrelik naturel sızma zeytinyağının fiyatı o tarihte yani 2019 yılında 99 liraydı. Bugünkü fiyatı ise 182 lira.

ÇAY FİLİZİ 17 LİRA ZAMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın markete girişte önünden geçtiği 500 gram Tarım Kredi Butka Çay Filizi 2019 yılında 12.90 kuruştu, bugün ise 29.90'dan alıcı bekliyor.

ERDOĞAN'IN SEPETİNDEKİ ÜRÜNLER NE KADAR ARTTI?

- Gelelim o gün Erdoğan'ın alışverişte tercih ettiği ürünlerden ilkine… Torku'nun ürettiği tanesi 1 lira olan NoBir adlı gofretten 17 tane alan Erdoğan bugün tanesine 1 lira 66 kuruş ödeyecek.

- Fotoğrafta kadraja giren tezgahtaki ürünlerden biri olan 75 gramlık Torku Çikolata Fındıklı Kare 2019 yılında 3 lira 25 kuruşa satılıyordu. Aynı ürün şu anda 65 gram olarak 4.75 liradan satılıyor.

- Erdoğan ayrıca yine bir Torku ürünü olan 1Daha adlı gofretten tanesi 1.5 liradan 18 adet satın aldı. Söz konusu ürünün bedeli bugün 2.10 kuruş… Bu yüzde 40'lık bir fiyat artışına işaret ediyor.

- Cumhurbaşkanı, alışverişte Torku Tam Ruşeymli Bisküvi 3x80gr adlı bisküviden de tanesi 3 lira 25 kuruştan 3 paket satın aldı. Aynı ürünün fiyatı bugün 4 lira 90 kuruş.