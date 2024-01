2024 Stevie MENA Ödülleri Kazananları Açıklandı

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Stevie MENA Ödülleri'nin 2024 kazananları açıklandı. 13 ülkeden inovasyonu destekleyen binden fazla adayın 150'yi aşkın jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada, pek çok kurum ve şirket ödül aldı. Kazananlara ödülleri 2 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah kentinde düzenlenecek gala gecesinde takdim edilecek.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da (MENA) iş dünyasındaki inovasyonu desteklemek amacıyla 2002'den bu yana gerçekleştirilen Stevie Ödülleri'nin 2024 kazananları açıklandı. Ras Al Khaimah (RAK) Ticaret ve Sanayi Odası'nın sponsorluğunda düzenlenen programın kazananlarına altın, gümüş ve bronz kategorilerindeki ödülleri, 2 Mart'ta Resort Al Marjan Adası'nda düzenlenecek galada takdim edilecek.

KAZANANLAR, 150'DEN FAZLA JÜRİNİN OYLARIYLA BELİRLENDİ

Stevie Awards Başkanı Maggie Miller, konuya dair şu açıklamada bulundu:

"Stevie Ödülleri'nin 2024 edisyonunda MENA bölgesindeki bu kadar çeşitli organizasyonların başarılarını takdir etmekten mutluluk duyuyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah kentindeki gala etkinliğimizde kazananları kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu yılki adayların kalitesi olağanüstüydü. Programımız her geçen yıl daha da büyüyerek MENA bölgesindeki büyük yenilikleri ortaya koymaya devam edecek."

2024 MENA Stevie Ödülleri'nde Cezayir, Bahreyn, Mısır, İran, Ürdün, Kuveyt'in yanı sıra Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden aday olan kuruluşlar değerlendirildi. Bu yılki yarışmaya Arapça ve İngilizce dillerinde binden fazla aday katıldı. Kazananlar, "uygulamalar, başarılar, şirketler, halkla ilişkiler, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, bireyler, canlı ve sanal etkinlikler, yönetim, sosyal medya" gibi 150'den fazla kategoride jüri olarak görev yapan 150'den fazla profesyonelin puanlarının ortalamasına göre belirlendi.

TÜRKİYE'DEN PEK ÇOK KURUM ÖDÜL ALMAYA HAK KAZANDI

Türkiye'den kazananlar listesine birçok kurum dahil oldu. Bunlar arasında, Beyaz Kağıt, QNB Finansbank, SOCAR Türkiye, The Captain Agency, The Others Brand Experience Agency ve VakıfBank yer alıyor. Diğer coğrafyalara bakıldığında ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden pek çok kurum ödül aldı. Bunlar arasında da Abu Dhabi Sports Council,, Acceligize, AXS - TECOM Group, Dhafra Region Municipality, Glimpse'nin yanı sıra Miral Destinations,Now Health International, RAK Ceramics, RAK Police, Ministry of Justice, Visiontech Systems International LLC bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nden INFLOW Ağı ödüle layık görülürken; Suudi Arabistan'dan da KAFALAH, Megamind IT Solutions, Petromin Express, Royal Commission for Jubail & Yanbu, Suudi Aramco, Saudi Telecom Company ödül almaya hak kazandı. İran'dan ise ZIGMA8 | 360º CREATIVE COMMUNICATIONS, Ürdün'den Big Data Minds MENA'nın kazananlar listesine girdi.