Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının ilk ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. 2023 yılının son ayında 528 konut satışı gerçekleşirken 2024 yılının Ocak ayında 246 konut satıldı.
Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.
Yabancılara Ocak ayında 2 bin 61 konut satışı gerçekleşti
Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azalarak 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi. Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın aldı.
Erzincan'da konut satışları azaldı
Türkiye genelinin ortalamasında olduğu gibi Erzincan'da konut satışları geçen yılın Ocak ayına göre azalma gösterdi. Erzincan'da geçen yıl Ocak ayında konut satışı 255 iken, bu yıl aynı ayda 246'da kaldı. 2023 yılının son ayında 528 konut satışı gerçekleşirken 2024 yılının ilk ayında satışlar yarı yarıya düşerek 246 konut satışı oldu. - ERZİNCAN
Son Dakika › Ekonomi › 2024 Yılı Ocak Ayında Türkiye'de Konut Satışları Azaldı - Son Dakika
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