2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ekonomi

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, 2025 yılı bütçesinin 85 milyonun tamamını kapsayan bir bütçe olduğunu belirterek, "Özellikle dar gelirlilerin, gazilerimizin, şehit yakınlarımızın, yetimlerimizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin ve herkesin bütçesi bu bütçe. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bütçe rakamlarımızı daha da iyileştireceğiz. Depremin etkisinden daha da kurtulacağız ve bütçe açığımızı olması gereken kriterlere, yüzde 3'ün altına düşürerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler tamamlandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından 750 lira katılım payı alınmasına ilişkin düzenlemeyi eleştirdi.

Ağbaba, "MHP grubu bu kanunu destekledi, güzel konuşmalar yaptı. AK Parti temsilcisi güzel güzel konuştu. Biz de konuşmayı beklerken birden Sayın Başkan Mehmet Muş, havadan bir şey düştü, kanunu geri çekti. AK Parti ve MHP grubu övdü, bize eleştiri fırsatı gelmeden çektiniz." diye konuştu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise "Hayır, önce siz eleştirdiniz, sonra da ben erteledim, bir şey gelmedi yani. Ertelendi, ertelendi, çekilmedi." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un "Kürt coğrafyası" ifadesini kesinlikle reddettiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti 7 coğrafi bölgesiyle bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde, hiçbir bölgeye ve hiçbir kesime pozitif ya da negatif bir ayırımcılık yapılmamıştır. Uygulanan yanlış politikalar, yapılan yanlışlıklar olmuştur elbette ama bu durum tüm coğrafyayı, yani tüm bu 7 bölgeyi ve tüm Türk milletini etkilemiştir."

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, bazı milletvekillerinin, "Bütçe hakkı Meclis'in elinden alındı." eleştirilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aksu, bütçenin TBMM'de kabul edilmemesi halinde geçici bütçe yapıldığını bunun da kabul edilmemesi halinde bir önceki yıl bütçesinin yeniden değerleme oranında artırılarak ülkenin bütçesiz kalmamasının öngörüldüğünü dile getirdi. Burada bir yetki devrinin söz konusu olmadığını belirten Aksu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle beraber, bütçe sisteminde Meclisin bütçe hakkının elinden alınması yönünde negatif bir düzenleme yapıldığı yönündeki ifadelerin doğru olmadığını ifade etmek isterim." dedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasını eleştirerek, "Seçilmiş bir belediye başkanı İstanbul planının bir parçası olarak sabahın 7'sinde gözaltına alınıyor. Yargı üzerinde siyasi vesayetin yansıması olarak görmüş olduk. Bunların düzelebilme ihtimalini iktidarınızda göremiyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, 2020'den sonra enflasyonda ciddi bir artış olduğunu belirterek, "Bizdeki enflasyon 4 kat artmış. Az değil fazla. Almanya'da enflasyon 2020'de eksi 0,5'miş 2022'de 10,8 olmuş. İspanya'da eksi 0,6'ymış yüzde 7,6'ya çıkmış. İngiltere'de 0,6'ymış yüzde 5'e çıkmış. ABD'de 1,6'ymış yüzde 7,4'e çıkmış. Cumhurbaşkanı'mız o kadar etkili ki sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı kasıp kavurmuş. Bizim en önemli problemimiz iç açığımız ve faize ödediğimiz para." diye konuştu.

Güneş, bu bütçenin 85 milyonun tamamını kapsayan bir bütçe olduğunu vurgulayarak, "Özellikle dar gelirlilerin, gazilerimizin, şehit yakınlarımızın, yetimlerimizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin ve herkesin bütçesi bu bütçe. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bütçe rakamlarımızı daha da iyileştireceğiz. Depremin etkisinden daha da kurtulacağız ve bütçe açığımızı olması gereken kriterlere, yüzde 3'ün altına düşürerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.