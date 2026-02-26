26 milyon doları masaya serdi, işçilerine 'Taşıyabildiğiniz kadar alın' dedi

Çin'de vinç üretimi ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Henan Kuangshan Crane'in sahibi Cui Peijun, çalışanlarına yaptığı sıra dışı bir jest ile dünya kamuoyunun dikkatini çekti.

26 MİLYON DOLARI ORTAYA YIĞDI: TAŞIYABİLDİĞİNİZ KADAR ALIN

12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 17 Şubat'ta "Yılan Yılı" geride bırakılarak "At Yılı"na girilirken, şirket yıl sonu etkinliğini 13 Şubat'ta gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 bin çalışanın katıldığı organizasyonda alışılmışın dışında bir ikramiye yöntemi tercih edildi.

Etkinlik alanının ortasına toplam 26 milyon dolar nakit para yerleştirildi. Patron, çalışanlara "Taşıyabildiğiniz kadarını alın" çağrısında bulundu. Medyada yer alan bilgilere göre bazı çalışanlar binlerce dolarla alandan ayrıldı; bir kişinin yaklaşık 13 bin dolarlık nakit parayı taşıdığı aktarıldı.

NEDENİNİ BÖYLE AÇIKLADI: SADECE RAKAMLARDAN İBARET KALIYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre, daha önceki yıllarda personele beyaz eşya ve benzeri hediyeler verdiklerini belirten Peijun, bu yıl doğrudan nakit dağıtmayı tercih ettiklerini söyledi. İkramiyelerin neden banka hesaplarına yatırılmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren iş insanı, "Bazıları neden parayı doğrudan hesaplara yatırmadığımızı soruyor. Ama o zaman bu sadece rakamlardan ibaret kalıyor" dedi.

İLK JESTİ DEĞİL

Peijun'un çalışanlarına yönelik cömertliği bununla da sınırlı değil. Şirket, geçtiğimiz mart ayında Uluslararası Kadınlar Günü kapsamında yaklaşık 2 bin kadın çalışanına toplamda 230 bin dolara yakın ikramiye dağıtmıştı. İş insanı, bu tür ödemelerin arkasındaki gerekçeyi ise daha önce şu sözlerle açıklamıştı: "Para dağıtmayı sevdiğim için değil; gençler araba kredileri ve konut borçlarıyla mücadele ediyor. Sunabileceğimiz her türlü desteğin faydalı olacağını düşünüyorum."