4 bin araç Türkiye'ye doğru yola çıktı! İşte otomobillerin marka ve modelleri - Son Dakika
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4 bin araç Türkiye'ye doğru yola çıktı! İşte otomobillerin marka ve modelleri

31.01.2023 12:07

Türkiye'de son dönemde sıfır araç konusunda yaşanan tedarik sorunları gündemdeyken, 4 bin adet sıfır aracın Çin'den Türkiye'ye doğru yola çıktığı haberi gelmişti. Bu araçların Çin markası Chery olduğu açıklandı. Satışa sunulacak modeller ise Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro olarak belirlendi.

Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Çin'den 4 bine yakın sıfır aracın Türkiye'ye doğru yola çıktığı bilgisi paylaşılmıştı. Şanghay Limanı'ndan gemiye yüklenen 4 bine yakın araç İzmit/Derince limanına doğru yola çıktığı belirtildi.

NİSAN AYINDA SATIŞ BAŞLAYACAK

Türkiye'de bir anda gündem olan araçların son dönemdeki modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Çin markası Chery olduğu açıklandı. Nisan ayında Türkiye satışlarına başlamaya hazırlanan Chery, bu kapsamda sürdürdüğü hazırlıkları somut adımlarla hayata geçiriyor. Chery ilk aşamada satışa sunacağı TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve ilk küresel modeli OMODA 5'in ilk partilerini Türkiye'ye törenle sevk edildiğini açıkladı.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DENEYİM YAŞATACAK"

Chery Türkiye Başkanı Bay Fenghuo Si; sevkiyat töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye, mükemmel bir coğrafi konuma ve gelişmiş otomotiv endüstrisine sahip bir ülke, Avrupa ve Asya'ya yayılmış durumda. Ayrıca Türkiye, Chery için her zaman en önemli stratejik pazarlardan biri oldu. Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bölge için bağımsız bir ekip ve işletme organizasyonu kurarak yatırım yaptık. Daha önce yaptığımız pazar araştırması ve müşteri beklentileri analizlerine dayanarak, bugün limanımızdan ayrılan üç modelimiz, Chery'nin en güncel teknolojisini temsil ediyor ve Türkiye'deki müşterilerimiz için eşi benzeri görülmemiş kalitede sürüş deneyimleri yaşatacak" ifadelerine yer verdi.

MOTOR DETAYLARI

Türkiye'de satışa sunulacak olan Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerinde Chery tarafından geliştirilen üçüncü nesil Acteco serisi 1.6 TGDI benzinli motor bulunuyor. Yüzde 41 termal verimliliğe sahip olan bu motor, 197 hp güç ve 290 Nm tork üretiyor. Motorla kombine edilen ıslak çift kavramalı Getrag 7 DCT şanzıman, motorun gücünü yola etkin bir biçimde aktarırken yakıt ekonomisini de destekliyor.

İşte Türkiye'de satışa sunulacak o araçlar;

YORUMLAR (1)
  • Mustafa Aksoy: Daha limana yanaşmadan yolda satılır,bizim ülkemizde zengin çok batan geminin malları bu gel vatandaş gel,kim ne derse desin biz de zengin coook Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Chery modelleri Türkiye yolunda Chery modelleri Türkiye yolunda Habur'da milyonlarca lira değerinde kaçakçılık operasyonları Habur'da milyonlarca lira değerinde kaçakçılık operasyonları

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Son Dakika Ekonomi 4 bin araç Türkiye'ye doğru yola çıktı! İşte otomobillerin marka ve modelleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 bin araç Türkiye'ye doğru yola çıktı! İşte otomobillerin marka ve modelleri - Son Dakika
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